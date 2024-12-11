Terör örgütü PKK/YPG'den itiraf: Türkiye'nin istediği oldu, acı çekiyoruz

Suriye’de Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) da dahil olduğu muhalif güçler, hızla ilerleyerek stratejik şehirleri ele geçirdi ve Cumartesi günü başkent Şam’ın kontrolünü sağladı.

Yeni hükümetin kurulması için çalışmalar devam ederken, ABD’nin Suriye’de askeri, siyasi ve ekonomik destek verdiği terör örgütü PKK/YPG'nin çatısı altındaki SDG’nin siyasi liderlerinden Riyad Darar, Amerikan medyasına açıklamalarda bulundu.

"Bölgemizde acı çekiyoruz"

Terörist Darar, Newsweek’e yaptığı açıklamada, "İlk başta Esad’ın düşüşü konusunda çok iyimserdik ama sonuçları hesap edemedik. Türkiye'nin istediği oldu, SMO kazandı. Türk baskısından dolayı bölgemizde acı çekiyoruz" dedi.

Suriye'nin geçici başbakanı olarak görevlendirilen Muhammed Beşir'den yardım isteyen militanlar, hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı.Bir militan, "Tek umudumuz HTŞ ile diyalog kurmaktı ama bize saldırıyorlar, ABD ordusunun desteğine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.