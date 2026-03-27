  3. Terör örgütü propagandası yapan 26 şüpheli yakalandı
Terör örgütü propagandası yapan 26 şüpheli yakalandı

İstanbul'daki nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandası yapan 26 şüpheli yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerinin ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde 26 zanlının örgütün propagandasını yaptıklarını tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 26 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda kurusıkı tabanca, örgütsel flamalar ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

