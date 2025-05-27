Terör örgütü PKK silahları ne zaman bırakacak? Efkan Ala açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin genel merkezinde gazetecilerle yaptığı toplantıda, terörle mücadelede gelinen aşamayı, yeni anayasa çalışmalarını ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Milli Birlik Komisyonu” önerisini değerlendirdi. Ala, terör örgütüne silah bıraktırma süreci kapsamında kurulan mekanizmanın işlediğini belirterek, “İlgili ülke ile yürütülen görüşmeler doğrultusunda, yaz aylarında silahların bırakılmasını bekliyoruz” dedi.

“Güven artırıcı adımlar büyük önem taşıyor"

Türkiye’nin terörden arındırılmış bir geleceğe adım adım ilerlediğini vurgulayan Ala, sürecin dikkatle yürütüldüğünü ve olası provokasyonlara karşı gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. “Güven artırıcı adımlar büyük önem taşıyor. Sürecin her aşamasını sırasına uygun biçimde uyguluyoruz” dedi.

Ala, Bahçeli'nin gündeme taşıdığı "Milli Birlik Komisyonu" teklifine ilişkin ise, “MİT’in raporları bekleniyor. Bu aşamadan sonra Meclis ve diğer kurumların sürece dahil olması söz konusu olabilir. Öncelik, mekanizmaların işletilmesi ve silahların teslim edilmesidir” değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefete uzlaşma çağrısı

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Efkan Ala, muhalefete uzlaşma çağrısı yaptı. “Tek başımıza anayasa yapacak çoğunluğa sahip olsak bile, bu süreci partiler üstü bir anlayışla, geniş toplumsal mutabakatla yürütmek istiyoruz. Bu, farklı siyasi görüşlerin katkısıyla milletin rızasını yansıtmak anlamına gelir” dedi.