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Teröre büyük darbe! MSB duyurdu: Son bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamada son bir haftada 58, yılbaşından bu yana ise Irak ve Suriye'de toplam 2 bin 107 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Haber Merkezi
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Teröre büyük darbe! MSB duyurdu: Son bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yapıldı.

“Kaynağında, sürekli ve kapsamlı” olarak Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 58, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar Irak'ta 1087, Suriye'de 1020 olmak üzere toplam 2 bin 107 terörist etkisiz hâle getirildi.

Son bir haftada 463 şüpheli yakalandı

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 463 şüpheli yakalandı, 930 şüpheli ise hududu geçemeden engellendi. Yakalanan şüphelilerden 12’sinin terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.

Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 339’a yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 79 bin 635 oldu.

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