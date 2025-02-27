Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın tarihi 'silah bırakma' çağrısına ilk tepkiler geldi

DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşmesinin ardından Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısı okundu.

Öcalan "Tüm gruplar silahları bırakmalı. PKK kendini lağvetmeli. Silah bırakma çağrısı yapıyorum. Bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." dedi.

'Asrın Çağrısı’ olarak nitelendirdikleri Öcalan'ın ‘Silah Bırakma Çağrısı’na ilk tepkiler geldi.

İyi Parti'den manidar hamle

İmralı heyeti terörist başı Abdullah Öcalan'ın çağrısını okurken İYİ Parti Genel Merkezi'ne "Unutmayacağız unutturmayacağız. Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" yazılı pankart asıldı.

Ankara'da ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Öcalan'nın çağrısının okunduğu esnada ekranlara Türk bayrağı yansıttı.

AK Partili Efkan Ala: Sonuç gerçekleşecek mi buna bakacağız

Öcalan’ın PKK’ya yaptığı silah bırakma çağrısı sonrası ilk açıklama, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala’dan geldi. Ala, “Sonuç gerçekleşecek mi buna bakacağız.” dedi.

"Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" diyen Efgan Ala, "Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için AK Parti ve Cumhurbaşkanımız yapılması gereken her şeyi yaptı. Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli. Çağrıya örgüt uyacak mı?' dedi.

Ala, "Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak" diye konuştu.

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Sehirlioğlu: Biz teröriste terörist deriz!

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Sehirlioğlu, Öcalan'ın çağrısına “Biz İmralı demiyoruz. Eli kanlı bebek katili terörist ile yapılan görüşmeyi İmralı diyerek kamufle edemeyiz. Biz teröriste terörist deriz, sayın ya da beyefendi bizim lugatımızda yoktur” dedi.

MHP'li Yönter'den Erdoğan- Bahçeli fotoğrafı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de X hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın foroğrafını paylaştı. Yönter, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim'in Erdoğan-Bahçeli fotoğrafıyla ve "Büyük işler cesaret ve kararlılık ister... Yüce düşünenler büyük davalara liderlik eder...." ifadeleriyle yaptığı paylaşımı da kendi hesabından yeniden paylaştı.

Büyük işler cesaret ve kararlılık ister...

Yüce düşünenler büyük davalara liderlik eder.... pic.twitter.com/7iB6mCdPIR — Sertel Selim (@sertel_selim) February 27, 2025

Ayrıntılar geliyor...

İşte Abdullah Öcalan'ın çağrısı

"Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı

PKK; tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur.

Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.

Kürt-Türk ilişkileri; 1000 yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler, varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir.

Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir.

Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hâl alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir.

Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK’nin; güç ve taban bulması, demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır.

Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır.

Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip, demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyo-ekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir. Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.

Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim.

Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim.

25 Şubat 2025 Abdullah Öcalan"