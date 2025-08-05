Teröristbaşı Öcalan için "umut hakkı", Kavala ve Demirtaş için özgürlük çağrısı: DEM Parti Meclis komisyonunda ne mesaj verdi?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki partilerden 48 üyenin katıldığı komisyon ilk toplantısına başladı.

Komisyona DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek katıldı.

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre Meclis'in tarihi anlara tanıklık ettiği süreç komisyonunun ilk toplantısında, siyasi partilerin komisyon temsilcileri, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un "toplumsal barış" mesajı verdiği konuşmasından sonra tek tek söz aldı.

"Güvenlikçi, demokrasiyi erteleyen bir anlayışla çözülemeyeceği ortada"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, ”Bu toplantı Türkiye'de yaşayan tüm yurttaşların ortak yaşamına, hukukuna ve demokratik geleceğine katkılar sunacak” dedi.

Komisyonun kalıcı, kapsayıcı çözüm yollarının tartışılması, belirlenmesi ve çözüm aşamalarının kolaylaştırılması açısından tarihsel bir fırsat sunduğunu kaydeden Koçyiğit, “Kimlikleri dışlayıcı, tekçi sistem, demokrasinin önünde ciddi sorunlar yaratmış, Cumhuriyet'in güçlü bir demokrasiyle buluşmasını hak ve adalet temel muhtaçlık hukukunun oluşturulmasını da engellemiştir. Gelinen noktada bu sorun başta olmak üzere temel sorunlarımızın güvenlikçi yaklaşımlarla, demokrasiyi ve özgürlükleri sürekli erteleyen bir anlayışla çözülemeyeceği ortadadır” diye konuştu.

"Çözüm odaklı bir yaklaşımla çalışmaları yürüteceğiz"

Komisyona katkı sunan tüm siyasetçilere ve Meclis Başkanı’na teşekkür eden Koçyiğit, “Toplumsal barış, güçlü demokrasi, adalet, demokratik toplum ve özgürlükçü bir toplumsal sistemin inşası yalnızca bir partinin, bir siyasetin değil hepimizin sorumluluğudur. DEM Parti olarak bu tarihsel sorumluluğun bilincindeyiz ve yapıcı, çözüm odaklı bir yaklaşımla bu çalışmaları yürüteceğiz” dedi.

"Demokratik cumhuriyeti esas alan bir çözümü savunuyoruz"

“Tarihsel deneyimler gösteriyor ki tek başına çatışmasızlık barış anlamına gelmiyor. Kalıcı barış meşru, kapsayıcı bir siyasal zemine oturan demokratik bir çözüm süreciyle mümkündür” diyen Koçyiğit, DEM Parti’nin demokratik cumhuriyeti esas alan bir çözümü savunduğunu söyledi.

DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş da komisyonun tüm sorunları çözemeyeceğinin farkında olduklarını ancak çözüme giden bir yolda doğru iliklenecek ilk düğmelerden birinin komisyon olacağını söyledi.

Komisyonun yasal değişiklik önerileri yapacağını belirterek bir anayasa komisyonu olmadığını ifade eden Beştaş, mevcut duruma dikkat çekti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir süreçten geçildiğini belirten Beştaş, Figen Yüksekdağ, Can Atalay, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala gibi isimleri hatırlatarak “Komisyonun bu konuda inisiyatif almasını, irade ortaya koymasının önemli olduğunu vurgulamak isterim” dedi.

DEM Partili Beştaş: Umut hakkının uygulanması hukukun uygulanmasıdır

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için uygulanması gündeme gelen "umut hakkı"na da değinen Beştaş, “AİHM, Abdullah Öcalan davasında 2014 tarihinde karar verdi. Umut hakkının uygulanması gerektiği aynı zamanda hukuk uygulanmasının bir gereğidir” dedi.

Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu süreç yalnızca Kürt halkının değil, işçilerin, kadınların, gençlerin, Alevilerin, göçmenlerin ve tüm ötekileştirilen kesimlerin hukukla yeniden buluşmasını sağlayacaktır. Bizler adalet inşa etmek için bu süreci aktif bir parçası olmaya hazırız ve bütün çabamızla emeğimizle bunun çalışmasını yürüteceğiz. Bu komisyon sadece bir diyalog platformu değil aynı zamanda tüm somut adımların atıldığı atılacağı bir çözüm zemini olmasını da temenni ediyoruz.”

Beştaş ayrıca komisyonun çalışmalarını topluma anlatması gerektiğini ve bunun da demokratik entegrasyonla mümkün olacağını ifade etti.