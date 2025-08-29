  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Teröristbaşı Öcalan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama geldi
Takip Et

Teröristbaşı Öcalan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama geldi

DEM Parti heyeti, süreç komisyonunun kurulmasının ardından dün ilk kez İmralı'ya gidip Öcalan ile görüşmüştü. Yapılan açıklamada 3 saatlik görüşmede "Süreç ve gelinen nokta değerlendirildi" denildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Teröristbaşı Öcalan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama geldi
Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ekim ayındaki çağrısıyla başlayan süreç, terörist elebaşı Öcalan'ın açıklaması ve terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla yeni bir boyuta taşınmıştı.

TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulurken; DEM heyeti komisyon görüşmelerinin ardından dün ilk kez İmralı'ya gitti. Öcalan'la 3 saatlik bir görüşme gerçekleştiren heyette; Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer almıştı.

"Amacımız acılı sürecin sona ermesi için elimizden geleni yapmaktı"

Bugün de görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Öcalan'ın mesajlarının iletildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"28 Ağustos 2025 tarihinde İmralı’da Öcalan’la üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Öcalan son derece sağlıklı ve moralliydi. 
 
Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum sürecinin geçirdiği aşamalara ve gelinen noktaya dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Yaşadığımız sorunun özel bir cerrahi müdahaleyi gerektirecek derecede kangren olduğunu, süreci bu hassasiyetle yürüterek bugüne getirdiklerini ifade etti. Amacımız, 'Acılı bir sürecin sona erdirilmesi için elimizden geleni yapmaktı' dedi.

"Sürecin 3 kilit kavramı var"

Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşabileceğini belirtti. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptı.
 
Öcalan, tercihinin her zaman demokratik cumhuriyet ile demokratik toplum temelli bir entegrasyon olduğunu; bu stratejik hamlenin anlaşılması ve sahiplenilmesinin hepimize, tüm Türkiye’ye kazandıracağını belirtti. Bu tercihin, siyaset ve basın çevrelerinin bir kısmında basitleştirme ya da yok sayma gibi yaklaşımlarla ele alınmasının bu sürece zarar verdiği açıktır.
 
Halklar arasındaki ebedi dostluğa ve barışa olan büyük inancını da bu vesileyle bir kez daha dile getirdi."

Eylül ayında iç siyasette gündem yoğun: Hangi gelişmeler takip edilecek?Eylül ayında iç siyasette gündem yoğun: Hangi gelişmeler takip edilecek?Gündem
Altın fiyatlarında yön ne olacak? Hangi kurum, ne bekliyor? İşte altın için hedef fiyatlar...Altın fiyatlarında yön ne olacak? Hangi kurum, ne bekliyor? İşte altın için hedef fiyatlar...Ekonomi
Motorine zam gelecek: İşte 29 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam gelecek: İşte 29 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
TMSF, Avcılar Hastanesi’ni 600 milyon liraya satışa çıkardıTMSF, Avcılar Hastanesi’ni 600 milyon liraya satışa çıkardıŞirket Haberleri

 

Gündem
Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu: Gözaltı sayısı 43’e yükseldi
Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu: Gözaltı sayısı 43’e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi Japonya basınında: Gazze bütün insanlığın meselesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi Japonya basınında: Gazze bütün insanlığın meselesidir
İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ve müzeler 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak
İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ve müzeler 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında grev başladı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında grev başladı
M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza
M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’i silahla öldüren zanlı yakalandı
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’i silahla öldüren zanlı yakalandı