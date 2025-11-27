Teröristbaşı Öcalan'ın avukatı: Tecrit koşulları esnetildi, PKK bağlantılı diğer mahkumlarla görüşebiliyor

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından İbrahim Bilmez, teröristbaşı Öcalan’ın koşullarının iyileştirildiğini bildirdi.

Reuters'ın haberine göre, 2019 yılından bu yana ilk kez müvekkiliyle görüşme izni alan teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarından İbrahim Bilmez, cezaevi koşullarının iyileştirildiğini açıkladı.

Bilmez, 26 yıldır cezaevinde bulunan teröristbaşının tutukluluk şartlarında gözle görülür bir değişim olduğunu belirtti.

"Diğer mahkumlarla görüşebiliyor"

Avukat Bilmez'in aktardığı bilgilere göre, İmralı'daki görevlilerin tutumu eskiye oranla "daha saygılı" bir hale geldi.

Bilmez şunları aktardı:

Teröristbaşı Öcalan artık cezaevinde bulunan terör örgütü PKK ile bağlantılı diğer mahkumlarla etkileşime geçebiliyor ve görüşebiliyor.

Kitap okuma hakkı devam ederken, bazı televizyon kanallarını izlemesine de izin veriliyor.

Teröristbaşı Öcalan'ın internet erişimine izin verilmiyor.

Görüşme sonrası teröristbaşı Öcalan'ın sağlık ve moral durumuna ilişkin de bilgi veren Bilmez, müvekkilinin çözüm sürecine olan inancını koruduğunu vurguladı.

Bilmez, "Azmi ve iradesi değişmeden duruyor. Hiçbir şey eksilmemiş. Kürt sorununun demokratik çözümü için çabalamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.