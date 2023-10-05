Teröristlere ait 22 hedef imha edildi

Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerine yönelik olarak dün hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) dün gece yapılan açıklamada, dün 1900 sıralarında gerçekleştirilen hava harekatında Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedefin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir" denildi.

Pazar günü iki emniyet memurunun yaralandığı ve iki saldırganın öldürüldüğü İçişleri Bakanlığı binasının girişindeki bombalı saldırıyı PKK üstlendi. Ankara saldırıdan bir gün sonra hava harekatlarına başlarken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı ve enerji tesislerinin "meşru hedefi" olduğunu söyledi.

Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi ise bugün Türkiye'ye gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşecek.