Terörsüz Türkiye düzenlemesi: Silah bırakana ceza yok, af gündemde değil

Edinilen bilgilere göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarından sonra devreye girecek düzenleme, tamamen PKK'nın kesin silah bırakması şartına odaklanacak. Düzenleme, örgütten gönüllü olarak ayrılan ve suç işlemeyen kişilerin hukuki durumunu güvence altına almayı hedefliyor.

Genel af veya Abdullah Öcalan'a af gelmeyecek

Türkiye gazetesi'nin haberine göre, TBMM'de ilgili komisyonun çalışmalarını tamamlayıp raporunu sunmasının ardından yasal adımlar atılacak. Hazırlanan çerçevenin en önemli maddelerinden biri, genel bir af veya Abdullah Öcalan'a af getirmeyecek olması. Düzenleme, tamamen silah bırakan ve başka hiçbir suça bulaşmamış PKK üyelerinin durumunu ele alacak.

Örgütten gönüllü olarak ayrılan kişiler ceza alacak mı?

Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesine benzer bir modelin uygulanması planlanıyor. Mevcut yasada olduğu gibi, herhangi bir suç eylemine katılmadan örgütten gönüllü olarak ayrılan kişilere "terör örgütü üyeliği" suçlamasından dolayı ceza verilmemesi öngörülüyor.

Farklı suçlara karışmış olan örgüt üyelerinin durumu ise daha sonraki bir aşamada ele alınacak. Bu kişiler için ceza indirimleri veya denetimli serbestlik koşullarının yeniden düzenlenmesi gibi seçenekler masada olacak.

"Umut hakkı" gibi talepler tartışmaya kapalı

Hükümet yetkilileri, PKK'nın silahları tamamen bıraktığı teyit edilmeden hiçbir adım atılmayacağının altını çiziyor. Ayrıca, yapılacak tüm yasal düzenlemelerin toplumda rahatsızlık yaratmayacak ve şehit aileleri ile gazileri incitmeyecek bir hassasiyetle tasarlanacağı vurgulanıyor. "Umut hakkı" gibi taleplerin ise tartışmaya kapalı olduğu belirtiliyor.