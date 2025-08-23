Terörsüz Türkiye hedefi için kurulan komisyonda 11 eski Meclis başkanı dinlenecek

  1. Ekonomim
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarına ara vermeden devam edecek. Komisyonda gelecek hafta önceki dönem Meclis Başkanları dinlenecek.

Terörsüz Türkiye sürecinde en kilit adreslerden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesai devam ediyor.

11 eski Meclis başkanı dinlenecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, altıncı toplantısını 27 Ağustos'ta, yedinci toplantısını 28 Ağustos'ta yapacak.

TBMM'de kurulan komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında çarşamba günü 6'ncı kez toplanacak. Toplantıda önceki dönem Meclis başkanları dinlenecek. 11 eski Meclis başkanı süreci değerlendirecek.

Hukukçular Meclis’te sunum yapacak

Perşembe günü yapılacak bir diğer oturumda ise Türkiye Barolar Birliği temsilcilerine söz verilecek. Hukukçular da Meclis'te sunum yapacak. Dünya örnekleri ele alınacak. Yasal düzenlemeler için neler yapılacağı değerlendirilecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 5 toplantı yaptı

Komisyon, bugüne kadar 5 önemli toplantı gerçekleştirdi. Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır, Cumartesi ve Barış Anneleri komisyonda dinlendi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri de sürece ilişkin söz aldı.

