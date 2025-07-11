Terörsüz Türkiye için tarihi gün: Terör örgütü PKK silah bırakıyor, tasfiye 3-4 ay sürecek

Terörsüz Türkiye konusunda bugün önemli bir eşik daha aşılacak. Terör örgütü PKK bugün itibarıyla silah bırakmaya başlayacak. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre örgütün tamamen dağıtılması ve tüm silahların imhasının üç dört ayı bulacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Ahlat-Malazgirt’te yaptığı konuşmada ‘İç cephe’ vurgusuyla başlayan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin örgütün tasfiyesine yönelik önemli konuşması ile devam eden, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan’ın silahların bırakılması ve örgütün feshine yönelik çağrısından sonra yeni bir evreye geçen Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik eşik bugün aşılacak.

41 senedir Türkiye’nin başına bela olan PKK terör örgütü bugün silah bırakmaya başlayacak.

Yer gizli tutuldu

Kuzey Irak’taki Süleymaniye şehrinin kırsalında silah bırakma için yapılacak etkinlik, Ankara, Bağdat ve Erbil’in koordinasyonunda hazırlandı. Provokasyon ve güvenlik riski sebebiyle etkinliğin yapılacağı yer konum olarak bildirilmeyecek. Tören canlı yayınlanmayacak ancak başka bir alanda kurulacak büyük ekranlardan da katılımcılar için kapalı devre yayın yapılacak.

MİT ve TSK, doğrulama mekanizması kurdu

Terör örgütü PKK, bu etkinlikten sonra yine aşama aşama silah bırakmaya devam edecek. Bu süreçte ilkine benzer herhangi bir etkinlik yapılmayacak. Örgüt üyeleri gruplar hâlinde veya bireysel olarak belirlenen merkezlere silahlarını teslim edip, kayıt yaptıracak.

MİT ve TSK silah bırakmanın ‘göstermelik’ olup olmadığını takip etmek için özel bir doğrulama mekanizması kurdu. Bu mekanizma aracılığı ile bütün silah bırakma süreci adım adım izlenecek. Belirlenen merkezlerde toplanan silahlar özel metotlarla imha edilecek. Silahların üçüncü bir ülkeye gönderilmesine izin verilmeyecek.

Kamplar dağıtılacak

Silah bırakma sürecine paralel olarak, örgütün lojistik merkezi olarak kullandığı depolar da imha edilecek. Süreç ilerledikçe kamplar da boşaltılacak. Suça karışmamış olanlar isterlerse Türkiye rahatlıkla dönebilecek. Bu kişilere yönelik herhangi bir suçlama veya yargılama yapılmayacak.