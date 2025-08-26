Terörsüz Türkiye komisyonu yarın 6. kez toplanacak!

  1. Ekonomim
Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın 6'ncı toplantısını gerçekleştirecek.

Meclis’te “Terörsüz Türkiye” sürecini takip etmek üzere kurulan tarihi komisyon, yarın altıncı toplantısını gerçekleştirecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun gündeminde, Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin görüşlerini aktarması yer alıyor. Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 10 ilden baro başkanları toplantıda söz alacak.

Perşembe günü yapılacak toplantıda ise önceki dönemlerde görev yapan Meclis Başkanları dinlenecek. 11 eski meclis başkanının sürece yönelik görüş ve önerileri alınacak.

Eylül ayında da çalışacak

Tarihi komisyonun Eylül ayının ortasına kadar çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor. Bu kapsamda, akademisyenler ve çeşitli alanlardaki sivil toplum örgütleri Meclis'te dinlenecek. Tüm kesimlerin görüşlerini aktarmasının ardından, komisyon üyesi siyasi partilerin önerileri alınacak.

Komisyon, bu güne kadar 5 kez toplandı. Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlendi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de sürece ilişkin söz aldı.

