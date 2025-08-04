"Terörsüz Türkiye" komisyonunda ön toplantı bugün yapılacak

Terör örgütünün fesih kararı ve silah bırakmasının ardından dile getirilen yasal düzenlemeler için oluşturulacak komisyonun üyeleri belirlendi, ilk toplantı için tarih de belli oldu.

Ön toplantı bugün yapılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kurulacak komisyonun ilk toplantısı için üye milletvekillerini yarın saat 11:00’de toplantıya davet etti. Ön toplantı bugün 14:00'te yapılacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş grup başkanvekilleriyle görüşecek.

Yarın ise Kurtulmuş'un komisyonun açılış konuşması sonrası siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmeleri dinlenecek, toplantıda, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

Komisyonun, örgütün silah bırakma süreciyle ortaya çıkan ihtiyaçlar konusunda yasal birtakım düzenlemeler hazırlayacağı, süreçle ilgili hangi tedbirlerin alınacağı gibi çalışmaları yapacağı belirtildi.

Komisyonun ismi, yarın yapılacak toplantıda konulacak. Komisyon üyelerince önerilecek isimler arasından seçilecek. Toplantıya katılan siyasi partilerin kendi isim önerilerini sunması bekleniyor.