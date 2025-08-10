Terörsüz Türkiye süreci | Komisyon 3. kez toplanacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 3'üncü toplantısını salı günü yapacak.

Saat 14.00'te gerçekleştiricek toplantida, gruplardan gündeme ilişkin öneriler alınacak. Komisyon başkanı Numan Kurtulmuş da kendi önerilerini üyeler ile paylaşacak. Ayrıca milletvekilleri komisyonun dinlemesini istedikleri isimleri gündeme taşıyacak.

3 partiye dağıtılacak

İYİ Parti'nin üye vermememesi nedeniyle boş kalan üç sandalye için henüz yeni üye tanzimi yapılmadı.

NTV'de yer alan habere göre, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, üye vermesi için son kez İYİ Parti ile temasa geçecek.

İYİ Parti'nin kararını değiştirmemesi durumunda, boş kalan 3 koltuk için sandalye dağılımı baz alınarak yeniden üye tanzimi yapılacak. Bu durumda AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye birer üyelik daha gelecek.

Bu formülün hayata geçmesi halinde DEM parti'den Celal Fırat, CHP'den ise hukukçu Umut Akdoğan komisyonun yeni üyesi olacak.

AK Parti'den ise yeni isme ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.