“Terörsüz Türkiye” sürecinde AK Parti’den teşkilatlara kapsamlı bilgilendirme

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AK Parti, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun hakkında teşkilat yöneticilerini bilgilendirdi. Hazırlanan metinde, kanunun kapsamına ilişkin ayrıntıların yanı sıra kamuoyundan gelebilecek olası sorulara yönelik yanıtlar da yer aldı.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından kanunun yürürlüğe girmesinin ardından hazırlanan bilgilendirme metni, teşkilat mensuplarına sürecin hukuki çerçevesi ve temel başlıkları hakkında yol gösterdi.

Kritik aşama vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'nın imzasıyla, hazırlanan "Terörsüz Türkiye Ortak Söylem" başlıklı bilgilendirme metni, parti organlarıyla paylaşıldı.

Metinde, TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanunun, sürecin en kritik ikinci aşamasını oluşturduğu vurgulandı. Metinde, "Bu vizyon bir devlet projesidir" ifadesine yer verildi.

Şehitlerin failleri düzenlemeden yararlanamayacak

Sürecin hedefinin, PKK'nın tüm unsurlarıyla silahsızlandırılması ve fiili varlığının sona erdirilmesi olduğu vurgulanan metinde, şunlar kaydedildi:

"Süreçle ilgili milletimizden gizli tutulan hiçbir işlem ve eylem bulunmamaktadır. Milletimizin ferasetinden güç alarak ve onunla birlikte şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. 25 yıllık tecrübe, ince bir siyaset ve titiz bir stratejiyle, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' yolundaki son prangayı da parçalamaya ve bu yoldaki tüm engelleri temizlemeye kararlıyız."

Metinde, bu kanundan asker, polis ve vatandaşı şehit edenlerin kesinlikle yararlanamayacağı vurgulandı.

“Terörsüz Türkiye” sürecinde merak edilen sorular yanıtlandı

Bilgilendirme metninde, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kamuoyunda gündeme gelen ve teşkilat mensuplarına yurttaşlar tarafından sorulması muhtemel sorulara da cevap verildi.

"Örgüt liderine umut hakkı mı verilecek, Öcalan serbest mi bırakılacak?" sorusuna, umut hakkı ve genel af ifadelerinin kanun metninde yer almadığı yanıtı verildi.

Öte yandan metinde, "Kanun 1 Haziran 2005 tarihinden önceki ceza düzenlemesinde müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kapsam dışı tutmuştur. Dolayısıyla Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanması mümkün değildir" bilgisi yer aldı.

"Bu terör örgütü ile pazarlık süreci midir?" sorusuna ise sürecin bir müzakere veya pazarlık olmadığı, devletin güvenlik ve hukuk kapasitesini kullanarak terörün tasfiyesini amaçladığı ifade edildi.

Metinde, silahın tamamen devreden çıkması, demokratik siyasetin tek meşru zemin haline gelmesi ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesinin sürecin temel şartları olduğu vurgulandı.

"Terörü bitirmek için kanun çıkarmaya ihtiyaç var mıydı?" sorusuna verilen yanıtta ise geçmişte de hukuk düzeni içerisinde terörün bitirilmesi için birçok kez yasal düzenlemelerin yapıldığı hatırlatıldı.

Metinde, terör örgütü PKK/KCK'nın tamamen silahsızlandırılması ve varlığına son verilerek, terörün bir araç olmaktan kalıcı olarak çıkarılması hedefiyle yapılan yasal bir düzenlemenin, "tüm sürecin tamamlanmasının teminatı" olduğunun altı çizildi.

"Neden böyle bir adım atılıyor?" sorusuna da "Bu, tamamen devletimizin güvenlik politikası ve Türkiye Yüzyılı'nın beka ve büyüme stratejisinin bir parçasıdır" yanıtı verildi.

Süreçte pazarlık, taviz ve genel af olmayacak

“Kırmızı çizgilerimiz” listesinin de yer aldığı metinde sürecin "pazarlık", "taviz" veya "genel af" süreci olmadığı vurgulandı.

Metinde, teşkilat mensuplarının iletişim stratejisinde şu konulara değinmeleri önerildi:

"Türkiye'nin binlerce yıllık tarihi geçmişinden gelen kardeşliğimiz ve gönül coğrafyamızda kurduğu manevi bağlar üzerine 'ortak söylem' inşa etmeliyiz. Terörle mücadelede ödenen bedelleri gölgede bırakacak hiçbir davranış ve söylem içerisinde bulunulmaması büyük önem arz etmektedir. Provokasyonlara ve sabotajlara açık olan bu süreçte kucaklayıcı ve kuşatıcı bir dil kullanma noktasında çok daha titizlikle davranmalıyız. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge projesi, kardeşliğimizi taçlandırma projesidir."