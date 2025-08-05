Terörsüz Türkiye sürecinde komisyon mesaiye başlıyor, gündeminde neler var?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un saat 11.00’da açılış konuşmasını yapacağı ilk toplantıda siyasi parti temsilcileri de görüşlerini dile getirecek. Komisyon çalışmalarını yaz ayları boyunca sürdürecek. Komisyonun ilk toplantısı öncesi dün TBMM Başkanı Kurtulmuş, koordinatör grup başkanvekilleri ile bir araya geldi, gerçekleştirilen ön toplantıda görüş alışverişinde bulundu.

Bugün belli olacak Komisyonun ismi konusunda da siyasi partilerden farklı değerlendirmeler geliyor. CHP ‘Demokrasi ve Adalet’, DEM Parti “Demokrasi ve Barış’ kavramının komisyonun adında geçmesini istiyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında komisyonun adından başlayarak nasıl çalışacağı, gündemini nasıl belirleyeceği, kararlarını nasıl alacağı ve nasıl şeffaflığı sağlayacağı konularının kırmızı çizgileri olduğunu açıkladı. Emir, “Bu komisyonun adında demokrasi ve adalet mutlaka olmalıdır. Çünkü demokrasi ve adalet olmaksızın Türkiye’deki kardeşliği, toplumsal barışı inşa etmemiz, kalıcı bir şekilde yerleştirmemiz olanaksızdır” değerlendirmesi yaptı.

Komisyonun adında Demokrasi geçmeli

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’de “Demokrasi kavramı mutlaka komisyon adında geçmelidir. Toplumsal barış olursa çok çok iyi olur, çünkü bu süreç demokratik toplum ve devletin demokratik dönüşüm sürecidir” değerlendirmesi yaptı. Komisyonun basına açık olup olmayacağı noktasında süren tartışmaların hatırlatılması üzerine ise Koçyiğit, “Yüzde yüz basına kapalı, ya da açık bir formülasyon çok mümkün görünmüyor. Sürecin şeffaf olması, topluma anlatılmasının çok daha kıymetli olduğunu düşünüyoruz” dedi. 51 üyeli komisyona İYİ Parti dışında Mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerin tamamı üye verdi. AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4’er, Yeni Yol Partisi 3, HÜDA PAR, TİP, EMEP, DSP ve Yeniden Refah Partisi birer milletvekili ile komisyonda yer aldı.