Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme üç aşamalı yürüyecek

BESTİ KARALAR

Ekim ayının ortasında hazırlıklara başlanacak süreçle ilgili yasal düzenlemeler üç aşamalı yürüyecek. İlk aşamada ‘kod kanun’ olarak hazırlanması planlanan ve terör örgütlerine yönelik yapılacak düzenleme ile ‘silah bırakan, kendini fesheden terör örgütlerinin tanımı yapılacak. “Eve dönüş” projesi ile birlikte hazırlanacak. Üçüncü aşama ise sürecin tamamlanmasından sonra hayata geçecek. Türkiye’ye gelmek isteyen terör örgütü yöneticilerinin hukuki durumları değerlendirilecek.

İlk aşama: Kod kanun

İktidar partisi süreçle ilgili alternatifli taslak çalışmalar hazırlıyor. “Eve dönüş” projesiyle birlikte sürecin ilk aşaması olarak Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Terörle Mücadele Kanunu’nda (TMK) ‘silah bırakan terör örgütü ve üyelerinin’ açık tanımı yapılacak. Kod kanun olarak sürecin amacı ve kapması çizilecek. Teröre yardım yataklık eden, suça karışmayan ve terörü fikir olarak savunanların raporu çıkarılacak. Teröre yardım yataklık eden, terör övgüsünde bulunanlar, suça karışmayan ve terörü fikir olarak savunanlar tasfiye edilecekler.

İkinci aşama: İnfaz düzenlemesi

İkinci aşama olarak çıkarılan raporlar çerçevesinde infaz düzenlemesi devreye girecek. Terör örgütü üyelerinin suçlarının niteliğine göre, ‘etkin pişmanlık, denetimli serbestlik, koşullu salıverme’ gibi infaz düzenlemelerinden yararlanmalı sağlanacak.

Üçüncü aşama: sürecin tamamlanmasından sonra atılacak adımlar

Silahların tamamen bırakılması ile birlikte yasal, idari ve sosyal düzenlemelerin ardından üçüncü aşamaya geçilecek. Suça karışmayan ve infaz düzenlemesinden yararlananların topluma kazandırılması amacıyla farklı farklı adımlar atılacak. Törer örgütü yöneticilerinin durumları da ilk iki aşamadan sonra değerlendirilecek. Yaşamının geri kalan kısmını Türkiye’de geçirmek isteyen örgüt yöneticilerinin durumları ise ayrı olarak değerlendirilecek. Öte yandan üçüncü aşamada bölgede yaklaşık 29 yıldır devam eden koruculuk sistemi de kademeli olarak kaldırılacak. Hali hazırda görev yapan korucuların önemli bir bölümünün statüsünün de değişmesi planlanıyor. Buna göre, korucular kademeli olarak özel güvenlik görevlisine dönüştürülecek. Görevdeki yaklaşık 66 bin korucuyu mağdur etmeyecek şekilde sayı kademeli olarak azaltılacak, bir bölümü de bölgeye yatırım yapacak şirketlere de özel güvenlik personeli olarak kaydırılmaları sağlanacak.