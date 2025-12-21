  1. Ekonomim
Terörsüz Türkiye sürecinde yoğun hafta: Gözler komisyon raporunda

Terörsüz Türkiye sürecinde hareketli bir haftaya giriliyor. Gözler Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor hazırlığında.

Terörsüz Türkiye sürecinde hareketli bir hafta yaşanacak. Siyasi partiler raporlarını sundu, şimdi gözler Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporuna çevrildi.

Raporun, Terörsüz Türkiye'de geçiş süreci için bir yol haritası niteliğinde olması bekleniyor.

Kurtulmuş, başkanvekilleriyle görüşecek

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yazım aşaması için koordinatör grup başkanvekilleriyle görüşecek.

Görüşmede, rapor yazımının nasıl ilerleyeceğine ilişkin değerlendirme yapılacak. Ardından çalışma başlayacak.

Hazırlanacak ortak rapor, Meclis Genel Kurulu'nun bilgisine sunulacak.

Ardından olası yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

İmralı heyeti Özel ile bir araya gelecek

İmralı heyeti de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya gelecek.

Heyet daha önce AK Parti ve MHP ile görüşme yapmıştı.

DEM Parti, süreçte hukuki zemine ihtiyaç duyulan bir döneme girildiğini söyleyerek yasal düzenleme çağrısı yapıyor.

Heyet, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la da biraraya gelmeyi planlıyor.

