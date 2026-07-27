Terörsüz Türkiye sürecine "özel komisyon"

BESTİ KARALAR / ANKARA

Edinilen bilgilere göre; Terörsüz Türkiye sürecini Meclis’te takip edecek özel bir komisyon kurulmasına ilişkin bir düzenlemenin de çerçeve yasaya konulması tartışılıyor. Çerçeve yasaya konulması planlanan ‘özel’ komisyonun kurulma amacı, süresi, sayısı ve görevi tanımlanacak. Süreç tamamlana kadar Meclis’te görev alacak komisyonun nasıl çalışacağı şöyle özetlendi:

Komisyon, Terörsüz Türkiye sürecinin bitimine kadar devam edecek.

Güvenlik kuvvetleri tarafından silahların bırakılması, mağaraların boşaltılması, hazırlanan yasal düzenleme çerçevesinde Türkiye’ye dönen ve suça karışmamış örgüt üyelerinin sayısı ve adli durumları ile ilgili çıkarılan envanteri inceleyecek.

Sahadan gelen her türlü rapora göre, süreç takviminde hazırlanacak yasal düzenlemeler için tavsiyelerde bulunulacak.

Sürecin tamamlanmasına kadar çalışması planlanan komisyon, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunda temsil edilen partilerin milletvekillerinden oluşacak. Komisyonun 16-17 milletvekili üyesinden oluşması bekleniyor.

Çerçeve yasa metne dökülecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un bu hafta parti temsilcileri ile bir araya gelmesi bekleniyor. Çerçeve yasa ile ilgili taslak metnin teklif haline getirilmesi de yine bu görüşmeden sonra gerçekleşecek. Söz konusu çerçeve yasanın parti temsilcileri ile metne dökülmesi ve teklif haline getirilmesi amaçlanıyor. Öte yandan, çerçeve yasayla ayrıca “Toplumsal Bütünleşme İzleme ve Koordinasyon Kurulu” kurulacak. Sürecin koordinasyonu, izlenmesi ve örgüt üyelerinin rehabilitasyon, eğitim ve istihdam gibi yollarla topluma kazandırılması amacıyla Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir başkan ve ilgili bakanlık temsilcilerinden oluşan "Toplumsal Bütünleşme İzleme ve Koordinasyon Kurulu" kurulacak. Kurulda başta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) olmak üzere ilgili bakanlıkların, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin yer alacağı, kurulun başkanının ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanacağı öngörülüyor.