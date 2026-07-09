Terörsüz Türkiye sürecinin bir sonraki adımı ‘yatırım’ olacak

BESTİ KARALAR / ANKARA

Bugüne kadar terörle mücadeleye yaklaşık 700 milyar dolar harcandığını aktaran kaynaklar, “Doğu ve Güneydoğu’da ciddi bir ekonomik sıçrama yaşanacak. Güvenlik nedeniyle çekimser kalan yerli ve yabancı yatırımcı için bölge cazibe merkezi olacak” yorumunda bulundular.

Hükümet bu adımların ardından yeni bir süreç daha başlatacak. Terör örgütünün finansal kaynakları kurutulacak. Yıllardır devam eden insan ticareti, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ve illegal yollardan elde edilen para kaynakları da sonlandırılmış olacak. Güvenlik kaynakları, terörsüz Türkiye sürecinde terörün finansal kaynaklarının kurutulması, insan ticareti, uyuşturucu ve silah kaçakçılığını da kontrol altına alıyor.

Türkiye bugüne kadar terörle mücadeleye yaklaşık 700 milyar dolar harcadı. AK Parti kaynakları, bundan sonra ekonomide özellikle bölgede yeni bir ekonomik sıçramanın yaşanacağını belirterek, “Bugüne kadar yaşanan ekonomik kayıplar yerini yatırımlara bırakacak. Güvenlik nedeniyle bölgeye gelmek istemeyen yerli ve yabancı yatırımcıların cazibe merkezi olacak” değerlendirmesinde bulundular.

Terörün bitmesiyle birlikte bölgede neler olacak?

■ Türkiye'nin yıllık milyarlarca doları bulan güvenlik harcamalarında ciddi bir azalma sağlanacak. Bu kaynaklar eğitim, sağlık, altyapı ve üretim gibi alanlara yönlendirilecek.

■ Hükümet tarafından ekonomik büyüme desteklenecek. Tarım, sanayi, enerji alanlarında yeni teşvik programları hazırlanacak. Bölgesel kalkınma hız kazanacak.

■ Yatırım ortamı iyileştirilecek.

■ Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hem sanayi hem de turizm ciddi şekilde gelişecek. Hükümet bu konuda ciddi projeler hazırlıyor.

■ Irak, Suriye ve İran başta olmak üzere yakın ve uzak komşularla yatırımlar hızlanacak.