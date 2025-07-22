Terörsüz Türkiye trafiği sürüyor

BESTİ KARALAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreçle ilgili siyasi turlarını bu hafta tamamladıktan sonra alınan görüş ve değerlendirmeler çerçevesinde komisyonun nasıl kurulacağını belirleyecek. Komisyonun ağustos ayının ilk haftasında kurulması bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefinde Meclis’te kurulacak komisyonun ismi ise tartışılıyor.

Edinilen bilgilere göre; komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un inisiyatifinde kurulacak ve ‘siyasi masa’ olacak. İlk etapta, komisyonun kaç üyeden oluşacağı belirlenecek. Partilerin sandalye sayısına göre dağılım yapılacak. Yapılan dağılıma göre parti gruplarından verilen orana göre üye talep edilecek. Aynı şekilde, Meclis’te grubu bulunmayan partilerden birer üye bildirmeleri istenecek. Partilerin üye bildirmelerinin ardından, komisyon ilk toplantısını üyelerle yapacak. Toplantıda, komisyonun kurulma amacı, görev ve sorumlulukları, hangi konuları ele alacağı, komisyonun çalışma süresi, komisyonun çalışmalarını nasıl ve ne şekilde yürüteceği belirlenecek. Komisyon, Ankara başta olmak üzere başka illerde de toplanabilecek.

Komisyonun ismi tartışılıyor

AK Parti, “Terörsüz Türkiye”, DEM Parti “Barış ve Demokratik Toplum”, MHP “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu”, CHP de “Terörsüz Demokratik Türkiye Komisyonu” ismini önerdi. Komisyonun kaç üyeden oluşacağına ilişkin kulislerde konuşulanlara göre; Komisyonun KİT örneğine göre yani 35 üyeden oluşması halinde; 35+6 formülünün uygulanması planlanıyor. Buna göre; Komisyonda AK Parti, CHP, MHP, DEM, Yeniyol Partisi ile İYİ Parti’ye sandalye sayısına göre üye dağılımı yapılacak. İYİ Parti komisyona girmeme kararını bildirmesine rağmen dağılımda İYİ Parti’ye de üye verileceği dikkat çekti. Grubu olmayan milletvekillerine 6 kişilik kontenjan olacak. 35 üye gruplara verilirse 6 kişi eklenecek. Gruplara 40 üye verilmesi halinde ise; AK Parti: 17 veya 18, CHP: 8 veya 9, DEM: 4, MHP:4, İYİ Parti: 3, Yeniyol: 3, bu üye sayısına; Meclis’te grubu olmayan 6 siyasi partiden birer üye eklenecek.