Terörsüz Türkiye'de ilk adım: 2 bin 763 arama noktası kaldırıldı

Nefes'in haberine göre; İran ve Irak sınırına komşu Hakkari’ye bağlı Yüksekova, Esendere, Şemdinli, Çukurca, Derecik ile Şırnak’ın Beytüşşebap, Uludere, Silopi, Van’ın Başkale ve Gürpınar İlçeleri sınırının sıfır noktasındaki karakollarda da askeri personel sayısı azaltıldı.

Son 10 yılda modernize edilen havan, roket ve ağır silah saldırılarına karşı beton bloklarla inşa edilen kalekol, kulekol adı verilen askeri karakollarla bu karakollara bağlı yüksek güvenlikli ileri gözetleme kuleleri, uygulama ve kontrol noktalarından bir kısmı da kaldırıldı.

2 bin 763 arama ve uygulama noktası kaldırıldı

Ağırlıklı olarak İran, Irak ve Suriye sınırına komşu olan il ve ilçelerdeki yol güzergahları ile kırsal alana açılan patika yollarda 2 bin 560’ı polis, 203’ü de Jandarma Genel Komutanlığı'na ait olmak üzere toplam 2 bin 763 arama ve uygulama noktası tamamen kaldırıldı. Sınırdaki karakollarda keşif, dinleme ve gözetleme faaliyetlerine devam edildiği öğrenildi.