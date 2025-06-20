Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 60

BESTİ KARALAR

Sürecin başında yüzde 40 olan toplumun desteğinin yüzde 60’lara çıktığı gözlenen raporda, Kürt seçmenin sürece katkısının ise yüzde 99 gibi oldukça yüksek bir oranda seyrettiği ifade edildi. Bu oranın, özellikle Kürt toplumunda güçlü bir karşılık bulduğunu gösterdiği ifade edilen kamuoyu araştırmasında, toplumsal bir iradenin oluştuğunun da altı çizildi.

AK Parti, MHP ve DEM seçmenlerinin sürece olan desteğinin yüzde 80’nin üzerinde seyrettiği belirtilen raporda; sürece başından beri karşı çıkan İYİ Parti’nin yüzde 21, CHP seçmeninin desteğinin ise yüzde 33 seviyesinde kaldığı izlendi. Raporda, “Bu durum, uzun vadede Kürt seçmen, marjinal Türk solu ve DEM Parti arasında CHP’nin Türkiye siyasetindeki pozisyonuna yönelik tartışmaların devam edeceğini göstermektedir” değerlendirilmesi yapıldı. AK Parti’nin araştırmasında, “Terörün sona ermesinin Türkiye ekonomisine olası etkileri konusunda katılımcılar genel olarak olumlu beklentiye sahip olsa da iyimserlik temkinli bir düzeyde ve siyasi görüşlere göre farklılık göstermekte” denildi. “Türkiye ekonomisi aynı kalır” diyenlerin oranı yüzde 30,6, biraz iyileşir diyenlerin oranı: 28,1, çok iyileşir diyenlerin oranı %23,7 olurken ekonominin daha kötüye gideceğini düşünenlerin oranı %10,4 oldu. PKK’nın silah bırakma kararının Türkiye ekonomisine etkisi siyasi bağlamda analiz edildi. Bu çerçevede; daha kötü olur diyenlerin AK Parti seçmeninde yüzde 2,8, MHP seçmeninde %4,4, DEM seçmeninde %2,7, CHP seçmeninde %18,1, İYİ Parti seçmeninde 10,8, Zafer Partisi seçmeninde %33,3 oranında tespit edildi. Raporda özellikle CHP seçmeninin Terörsüz Türkiye hedefine temkinli yaklaşmasına vurgu yapıldı.

“Yeraltı kaynakları daha iyi kullanılacak”

Raporda, terör örgütü PKK’nın kendini feshetme kararının, Türkiye kamuoyunda yalnızca güvenlik eksenli bir gelişme olarak değil, aynı zamanda bölgesel ticaretin, yerel üretimin ve sınır ekonomilerinin yeniden şekilleneceği bir eşik olarak algılandığı analizi yer aldı. Katılımcıların yarıdan fazlası, terörün sona ermesinin ardından hem yeraltı kaynaklarının daha etkin kullanılacağını hem de sınır ticaretinin canlanacağını düşündükleri vurgulandı.