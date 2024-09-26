Terra Santa Manastırı Beyoğlu Belediyesi’nden alındı! CHP’lilerden karara tepki yağıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen Terra Santa Manastırı'ndaki 4 taşınmazda, Vakıflar Yönetmeliği'nin 63. maddesi hükümlerine aykırı olacak şekilde ticari faaliyette bulunulduğunun tespit edildiğini ve taşınmazların tahsislerinin sonlandırıldığını bildirildi. Yetkililer, söz konusu binaların Yunus Emre Enstitüsü'ne tahsis edileceğini açıkladı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden açıklama geldi

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden konuya yönelik yapılan açıklamada, Terra Santa Manastırı'na ilişkin kamuoyunda bilgi kirliliği olduğunun görüldüğü belirtildi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın kamuoyunu yanıltıcı içerikte olduğu ve gerçekleri yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, şunlar aktarıldı: "Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Beyoğlu Terra Santa Manastırı, kurum kaynakları kullanılarak 2018-2022 tarihleri arasında restore edilmiş ve hizmete açılmıştır. Parsel bünyesinde bulunan toplam 9 binadan 4’ü, 12 Aralık 2022 tarihinde yalnızca sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler ve gençlik merkezi olarak kullanılması şartıyla 10 yıllığına Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na tahsis edilmiştir. Ancak tahsis edilen dört binada yapılan tespitlere göre, yapılardan birinde kafeterya olarak ticari faaliyet sürdürüldüğü, diğer üç yapının da tahsis amacına aykırı bir şekilde boş tutulduğu belirlenmiştir. Söz konusu 4 taşınmazda, Vakıflar Yönetmeliğinin 63. maddesi hükümlerine aykırı olacak şekilde ticari faaliyette bulunulduğu, tahsis amacına uygun olarak kullanılmadığı tespit edilmiş ve taşınmazların tahsisleri Vakıflar Genel Müdürlüğünce sonlandırılmıştır."

Belediye tarafından mevcut taşınmazlar teslim edilmedi

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tahsis iptal kararlarının 29 Temmuz 2024 tarihli yazıyla Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na bildirildiği, taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmesinin talep edildiği aktarıldı. Belediye tarafından mevcut taşınmazların teslimi hususunda herhangi bir geri dönüş sağlanmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Beyoğlu Belediyesi'ne yaptığı teslim çağrısı yanıtsız kalan Vakıflar Genel Müdürlüğü de Beyoğlu Kaymakamlığı'na söz konusu taşınmazın tahliye edilmesi için talepte bulunmuştur. Beyoğlu Terra Santa Manastırı binaları, idari sürecin tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yunus Emre Enstitüsü'ne tahsis edilecek olup, eğitim ve kültürel faaliyetler için kullanılacaktır" bilgisi verildi.

CHP'lilerden Beyoğlu Terra Santa Manastırı'ndaki tahliye kararına tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve beraberindekiler, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Beyoğlu'ndaki Terra Santa Manastırı'nda Beyoğlu Belediyesine yönelik tahliye kararına tepki gösterdi.

Özgür Çelik, Beyoğlu Belediyesine tahsis edilen Terra Santa Manastırı'na ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğünden tahliye kararı çıkarıldığını belirterek, ilçedeki hizmetlerin engellenmeye çalışıldığını öne sürdü.

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ile dayanışma göstermek için partisinin 39 ilçe başkanı ve 26 belediye başkanı, meclis üyeleri, il yöneticileri, kadın ve gençlik kolu başkanlarıyla Terra Santa'ya geldiklerini söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

"Burayı günde binlerce genç ziyaret ediyor, buranın kafesinde oturuyor, vakit geçiriyor. Burada birtakım sanatsal, kültürel etkinlikler, film gösterimleri, 31 Mart'tan bu yana da konserler gerçekleştiriliyor ve Beyoğlu halkı bu hizmetlerden faydalanıyor. Şimdi buraya bir tahliye kararı getirerek Beyoğlu halkını cezalandırıyorsunuz."

Belediye Başkanı Güney ise manastırın Vakıflar Genel Müdürlüğü tahsis protokolüyle kültür, sanat ve gençlik merkezi hizmetlerinde kullanılmak üzere 22 Aralık 2022'de 10 yıl süreyle Beyoğlu Belediyesine tahsis edildiğini ancak kendilerine yarın polis zoruyla tahliye edileceği bilgisi geldiğini söyledi.