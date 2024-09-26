Terra Santa’nın tahliyesine yürütmeyi durdurma kararı

Beyoğlu Belediyesi ikinci bir tahliye kriziyle karşı karşıya. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki tarihi bina 2022 yılında Beyoğlu Belediyesi'ne kiralandı. Yapının sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler ve gençlik merkezi olarak kullanılması şartıyla kira süresi 10 yıl olarak belirlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Terra Santa'daki 4 taşınmazda yönetmeliğe aykırılık tespit etti. Tahsis anlaşmasının sonlandırıldığı duyurulurken kaymakamlık tarafından gönderilen tebligatla da belediyenin cuma gününe kadar tahliyesi istendi.

CHP'den tepki

Tahliye kararına tepki gösteren CHP'li belediye başkanları ile 39 ilçe başkanı protesto yürüyüşü yaptı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, binanın hukuksuzca daha protokole 8 yıl varken haksızca tahliye edildiğini dile getirip "İptal nedenleri mescid kütüphane, kafe açılmış olması." dedi.

İnan, bu işletmelerin kendilerinin göreve gelmeden 8 ay önce açılmış yerler olduğunu da sözlerine ekledi.

Karar yargıya taşındı

Beyoğlu Belediyesi söz konusu kararı hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdı. Terra Santa’nın tahliyesine ilişkin açtığı davada belediyenin itirazını haklı bulan İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına, ara kararına cevap ve savunma için davalı idareye (30) gün süre tanınmasına karar verdi.