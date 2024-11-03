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Ters yönde giden araç kazaya neden oldu: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara’da ters yönde ilerleyen bir araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 çocuk ise yaralandı.

Haber Merkezi
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Ters yönde giden araç kazaya neden oldu: 3 ölü, 2 yaralı
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Ankara'da E-90 Karayolu'nun Balıkuyumcu Mahallesi mevkisinde, Polatlı istikametine seyreden Hakan İ. (42) idaresindeki 06 CAP 977 plakalı otomobil, otoyolda ters yönden ilerleyen Ramazan G. (34) kontrolündeki 27 SE 946 plakalı araçla çarpıştı.

İki otomobilde kullanılamaz hale geldi

Çarpmanın etkisiyle her iki otomobilde kullanılamaz hale geldi ve yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ramazan G, Hakan İ. ve eşi Esmanur İ'nin (35) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan K.İ. (10) ve E.İ. (2) kardeşler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, bir süre yan yoldan sağlanan trafik akışı normale döndü.

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