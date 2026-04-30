TESK Başkanı Palandöken'den 1 Mayıs mesajı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, "Emek ve alın teri, ülkemizin kalkınmasındaki en temel güçtür. Üreten, çalışan ve ekonomimize katkı sağlayan tüm çalışanlarımızın emeği her türlü takdirin üzerindedir. Özellikle esnaf ve sanatkarlarımız, sabahın erken saatlerinden gecenin ilerleyen vakitlerine kadar süren özverili çalışmalarıyla hem istihdamın korunmasında hem de ekonominin canlı kalmasında hayati bir rol üstlenmektedir. Ahilik geleneğinden aldıkları terbiye ile ticarette dürüstlüğü ve müşterisine güveni esas alan esnafımız, toplumsal dayanışmanın da en güçlü temsilcilerindendir. Daima üretmeye, hizmet vermeye ve ayakta kalmaya devam eden esnaf ve sanatkârlarımızın emeği, ekonomimizin bel kemiğini oluşturmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Mayıs vesilesi ile çalışma hayatında adaletin, hakkaniyetin ve fırsat eşitliğinin daha da güçlenmesi en büyük temennimizdir. 1 Mayıs’ın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı pekiştirmesini diliyor, başta esnaf ve sanatkârlarımız olmak üzere tüm çalışanlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum" dedi.