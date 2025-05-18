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TESK Başkanı Palandöken'den 19 Mayıs mesajı: Bugün bizlere düşen görev bu büyük mirası yaşatmak

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Palandöken, "Atamız bağımsızlık meşalesini Türk gençliğine emanet etti. Bugün bizlere düşen görev bu büyük mirası yaşatmak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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TESK Başkanı Palandöken'den 19 Mayıs mesajı: Bugün bizlere düşen görev bu büyük mirası yaşatmak
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Palandöken mesajında "19 Mayıs 1919, bağımsızlık ve özgürlük yolunda atılmış en güçlü adımlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesi, halkın kararlılığı ve inancıyla büyüyerek Türkiye Cumhuriyeti’ne hayat vermiştir. Bu tarih, aynı zamanda umutla geleceğe bakan genç nesillere duyulan güvenin ve inancın da simgesidir.

"Bugün bizlere düşen görev bu büyük mirası yaşatmak"

Atatürk’ün 19 Mayıs’ı gençliğe armağan etmesi, gençlerimizin bu ülkenin en büyük güvencesi ve yarının teminatı olduğunun göstergesidir. Bugün bizlere düşen görev bu büyük mirası yaşatmak, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs’ın 106. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Türk gençliğinin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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