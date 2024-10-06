TESK'ten 'yabancı tabela' açıklaması: Çok fazla arttı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yabancı tabela kullanımına ilişkin açıklama yaptı.

Konuya ilişkin açıklamasında Palandöken, tabelalarda karmaşa yaşandığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Türk dilinin kullanıldığı tabelalar her geçen gün biraz daha azalıyor. Çok renkli, boyutları birbirinden farklı ve yabancı kelimelerin sıklıkla yer aldığı tabelalar cadde ve sokaklarda görüntü kirliliğine sebep oluyor. Bu da şehrin kültürüne zarar veriyor. Son yıllarda özellikle Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerine artan göçlerle birlikte yabancı tabela kullanımı haddinden fazla arttı. Bu da doğrudan milli kimliğimize zarar veriyor. Yabancı tabela kirliliği bir an evvel önlenmelidir."

Palandöken, tabelaların işletmeler için sadece bir tanıtım aracı olmanın ötesine geçerek profesyonel ve saygın bir imaj oluşturmada kritik bir rol oynadığını vurgulayarak tabelaların kurumsal kimliği de ön plana çıkardığını belirtti.