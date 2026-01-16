Test sonucu belli olan Oktay Kaynarca’dan ilk açıklama

'Kurtlar Vadisi', 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi birçok ünlü yapım ile akıllara kazınan Oktay Kaynarca test sonucunun belli olmasınına ardından açıklama yaptı.

Oktay Kaynarca: Devletin yaptığı uyuşturucu operasyonuna desteğim devam edecek

Kaynarca'nın açıklaması:



"Hayatım boyunca bana büyüklerimden miras kaldığı şekilde, onlardan öğrendiğim düsturla yaşamaya çalıştım. Haysiyet, şeref, onur, vicdan, merhamet, hayat yolculuğumun değişmez kavramları oldu" diyen Oktay Kaynarca yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Son dönemde herkesin tanık olduğu bu sevimsiz suçlama bu raporla temize çıktı ve söz verip “merak etmeyin, alnım açık başım dik” sözümü de ispat etmiş oldum. “Her şerden bir hayır çıkar” sözünün ispatı ise, ilk günden itibaren koşulsuz şartsız yakınlarımın dışında, yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca destek gelmesi idi. Bu benim için çok onur verici, hayatımın geri kalanı için çok büyük bir motivasyon oldu. Hayatım boyunca insan biriktirmiş olmanın ödülünü bir kez daha almış oldum. Bana bu gururu yaşatan siz milyonlarca vicdanlı insana sahip olmak benim için ödüllerin en büyüğüdür. Her birinize tek tek teşekkür etmeyi borç bilirim, hakkınızı helâl edin. Kimsenin şüphesi olmasın ki, devletin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna olan desteğim ise sonuna kadar devam edecektir."