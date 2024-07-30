Teşvik mekanizması ikiz dönüşüme odaklanacak

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Türkiye’nin kalkınma hedefl erine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu nitelikli yatırımların çekilmesi amacıyla hazırlanan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi ve buna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı.

Strateji Belgesi kapsamında yatırım teşvik mekanizmasının yeşil ve dijital dönüşüme odaklanacağı, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programında stratejik önceliklendirme yapılacağı başlıkları dikkat çekti. Ayrıca yeni sanayi bölgeleri ve lojistik hatların afet riskine göre oluşturulmasıyla, KOBİ’lerin büyük firmalar etrafında kümelenmesinin teşvik edilmesi de Strateji Belgesi kapsamında öne çıkan başlıklar oldu. UDY stratejisinin temel hedefi son 20 yılda 262 milyar dolarlık UDY ile küresel yatırımlardan yüzde 0.9 olan Türkiye’nin payını yüzde 1.5’e çıkarmak. Bölgesel UDY yatırımlarında ise yüzde 12’lik pay hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede Türkiye’nin yatırım ortamını iyileştirerek bölgenin en fazla yatırım çeken ülkelerinden birisi olduğu bildirildi. Türkiye’nin konumu, şirket kapasitesi, güçlü insan kaynağı ve tedarikçi altyapısıyla yatırımcılara güvenli bir liman sunduğunu belirten Erdoğan, stratejinin yeşil ve dijital dönüşümü destekleyen, teknoloji yoğun, yüksek katma değerli yatırımlar için yol haritası oluşturduğunu kaydetti.

Programın YOİK uhdesinde takip edilerek etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanacağını vurgulayan Erdoğan, kapsamdaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesini istedi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ise Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi ile 2024 Eylem planlarını iki ayrı belge olarak internet sitesinde yayımladı.

Stratejiye göre iklim dostu, dijital, Küresel Tedarik Zinciri odaklı, bilgi yoğun, nitelikli istihdam sağlayan, katma değerli hizmet, nitelikli finansman ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek yatırımlar önceliklendirilecek.

6 temadan oluşan politika çerçevesi

I-Yatırım Ortamı Rekabetçiliği

* Uluslararası fi rmaların ortak hizmet merkezlerini teşvik edici uygulamalar

* YTAK programında stratejik önceliklendirme yapılacak

* Teşvik mekanizması ikiz dönüşüm eksenli olarak yeniden planlanacak

* Pilot illerde yatırımcılara tahsis için uygun araziler tespit edilecek

* Yatırım yeri tahsisinde bürokrasi azaltılacak

* Önceliklendirilmiş start up şirketlerinde hisse bazlı uzun vadeli primler yaygınlaştırılacak

* Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarında yurt dışı yatırım limiti artırılacak

* Yatırım süreçlerinde bürokratik prosedürler kolaylaştırılacak

* Yatırımcıyla kamu uyuşmazlığına alternatif çözümler getirilecek

* İtiraz, istinaf ve temyiz süreçleri yeknesak hale getirilecek II-Yeşil Dönüşüm

* Hidrojen yakıt hücresi ve bileşenleri yatırımları geliştirilecek

* Yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması için kanun değişikliği yapılacak

* YEKA ihaleleri yapılacak, deniz üstü YEKA projeleri geliştirilecek

* Hazine arazileri lisanssız RES ve GES yatırımları için ilana çıkarılacak

* Endüstriyel emisyonların yönetimi için mevzuat hazırlanacak

* Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanacak

* Sürdürülebilirlik ve emisyon verileri paylaşıma açılacak

* Ulusal Yeşil Taksonomi için mevzuat çalışması yapılacak III-Dijital Dönüşüm

* KVKK’nın AB mevzuatına uyumu sağlanacak

* Ulusal siber güvenlik düzenlemesi yapılacak

* KVKK değişikliği TBMM’ye sunulacak

* Vergi merkezi hizmeti sunan yerli fi rmalar teşvik edilecek

* 5 G baz istasyonlarının yerli üretimi desteklenecek

* Fiber altyapı desteklenecek

* Sektörlerin ihtiyaçlarına göre 5 G cihazları geliştirilecek

* Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kümelenmesi kurulacak IV-Küresel Tedarik Zinciri

* Dijital rekabet ortamının iyileştirilmesi için mevzuat yapılacak

* AB dijital ekonomi düzenlemeleri kapsamında atılacak adımlar tespit edilecek

* Tercihli ticaret ağı güçlendirilecek

* GB güncellemesi hazırlıklarında tüm kesimlerin görüşü alınacak

* Limanlarda düşük emisyonlu ekipman kullanımı teşvik edilecek

* Tüm ulaşım modlarında alternatif teknoloji yatırımı yapılacak

* Doğu Akdeniz bölgesinde bir ana liman inşa edilecek

* Türk Demiryolu Sektöründe İntermodal Taşımacılık Projesi tamamlanacak

* Yeni sanayi bölgeleri ve lojistik hatları afet riskleri gözetilerek oluşturulacak

* KOBİ’lerin büyük fi rmalar etrafında kümelenmesi teşvik edilecek

* Ana sanayi işletmeleriyle KOBİ’ler eşleştirilecek V-Nitelikli İnsan Kaynağı

* Yazılımcıların yerli bilişim sektörünün katma değerini artırması sağlanacak

* İkiz dönüşümde ihtiyaç duyulan mesleki beceriler geliştirilecek

* Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde uzaktan çalışma devam edecek

* Kamu destekli Ar-Ge projelerinde daha fazla öğrenci yer alması sağlanacak

* Nitelikli araştırmacılar özel programlarla desteklenecek

* Doktoralı araştırmacı istihdamı teşvik edilecek

* Temel bilimlere yönelik lisans üstü burslar artırılacak

* Eğitim kurumlarıyla OSB’ler arasında işbirliği protokolleri oluşturulacak VI-İletişim ve Tanıtma

* Türkiye yatırım ortamı ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılacak

* Yatırım ortamının tanıtımı için yeni bir iletişim stratejisi oluşturulacak

* Konvansiyonel ve dijital medyada tanıtım için özel içerikler oluşturulacak

* İnvest.gov.tr internet sitesi yeniden tasarlanacak

* İnvest in Türkiye markası yeniden konumlandırılacak

* Öncelikli ülke ve bölgelerde tanıtım toplantıları düzenlenecek

* İhtiyaç duyulan yabancı dillerde rapor hazırlanacak

* Yatırım fırsatları için özgün içerikler oluşturulacak

* Yatırım yapmaya hazır projelerden bir portföy oluşturulacak

“Türkiye’yi yatırım merkezine dönüştürmenin yol haritası”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofi si Başkanı Burak Dağlıoğlu, bu strateji sayesinde Türkiye’nin küresel rekabetçiliğinin artacağını belirtirken, ekonomik büyümenin hızlanacağını ve nitelikli istihdam alanlarının genişleyeceğini söyledi. Dağlıoğlu, Türkiye UDY Stratejisi’nin, küresel ekonomik coğrafyanın yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye’yi dünyanın önde gelen yatırım, üretim ve ihracat merkezlerinden birine dönüştürmenin yol haritası olarak tasarlandığı bilgisini verdi. Türkiye UDY Stratejisi ile belirlenen hedefl ere ulaşılabilmesi için 8 öncelikli yatırım alanı, 6 temel politika alanı ile 32 adet de eylem planı belirlendi.

Önceliklendirilecek yatırım alanları

* İklim dostu yatırımlar

* Dijital yatırımlar

* Küresel Tedarik Zinciri odaklı yatırımlar

* Bilgi yoğun yatırımlar

* Nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar

* Katma değerli hizmet yatırımları

* Nitelikli fi nansal yatırımlar

* Bölgesel kalkınmayı destekleyen yatırımlar