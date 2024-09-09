Teşvikler eski beklentiler yüksek; HIT 30

Hüseyin GÖKÇE

İlk duyurusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Temmuz’da yapılan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın da zaman zaman açıklamalarına konu olan, HIT-30 teşvik programına ilişkin detaylı bilgiler gazetemizin sayfalarında yer alıyor. Her ne kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, HIT-30’u son dönemlerde ilan edilen ülke tarihinin en büyük teşvik paketi olarak nitelendirse de bu pakette öngörülen teşvikler aslında yeni değil.

Mevzuata yönelik altyapısı 2016 yılında tamamlanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi, başka bir ifade ile Süper Teşvikler aslında 7 yıldır yürürlükte. Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın en cömert teşvik unsurlarını içeren sistem zaten uygulanıyor. Burada yeni olan unsur, sisteme yönelik 6 yeni program için çağırıya çıkılmış olması. Bir de bu teşviklerden yararlanması öngörülen firma sayısı ve bunların yapacağı yatırımlardan beklentinin yüksek olması.

Aslında sayın Bakanın ifade ettiği gibi ülke tarihinin en büyük teşvik paketi HIT-30 olmasa da Proje Bazlı Teşvik Sistemi çıkış noktası ve sağladığı teşvik unsurlarıyla tarihin en büyük paketi olarak nitelendirilebilir.

Gazetemize verdiği röportajda HIT-30 paketine yönelik özel değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, belirlenen alanlarda küresel ölçekte yatırım yapma kapasitesine sahip olan şirketlerin sistemden yararlanabileceğinin altını çizmişti.

Birçok teşvik unsuru yatırımın karakteristik özelliğine göre belirlenen Proje Bazlı Teşvik sisteminin belki de en önemli teşvik kalemi kamu alım garantisiydi. Ancak bugüne kadar alım garantisi sadece yerli elektrikli otomobil TOGG için kullanıldı.