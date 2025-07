TETSİAD’ta seçim yarışı kızıştı, adaylık gerilimi sektörü ayağa kaldırdı

Takip Et

İMAM GÜNEŞ

Ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD), Ekim ayında yapılacak seçimlere hazırlanırken, başkanlık yarışı beklenenden daha erken alevlendi. Seçimin Ufuk Ocak ve Murat Şahinler arasında geçmesi bekleniyor. İki aday da mevcut TETSİAD yönetiminde görev yapıyor. Ocak, başkan yardımcılığı, Şahinler ise denetim kurulu üyeliğini üstleniyor.

Ancak mevcut Başkan Hasan Hüseyin Bayram’ın görev süresi sona ererken yaptığı açıklamalar, sektörde geniş yankı uyandırdı. Başkan Bayram, altı yıl yürüttüğü görevi yılsonunda yapılacak Olağan Genel Kurul sonrası bırakacağını ilan ederken, aday olarak mevcut Başkan Yardımcısı Ufuk Ocak’ı işaret etti. TETSİAD üyelerine gönderilen yazılı duyuruda da Bayram, “6 yıldır birlikte yol aldığımız Başkan Yardımcımız Ufuk Ocak’ın adaylığını desteklediğimizi bilgilerinize sunarız” ifadeleriyle yönünü net biçimde ortaya koydu.

Ancak asıl tartışma, Bayram’ın verdiği bir röportajda kullandığı şu sözlerle patladı: “Her kafasına esenin, her canı isteyenin ‘ben başkan adayıyım’ diye ortaya çıkması yanlış. Burada bir hiyerarşi var. Burası kanarya sevenler derneği değil. Her canı isteyen her aklına gelen ‘ben adayım’, yok öyle bir dünya...”

Bu sözler, sadece dernek üyeleri arasında değil, tüm sektör genelinde büyük bir rahatsızlık yarattı. Dernek üyeleri, aday olmanın temel bir anayasal hak olduğunu hatırlatarak, bu sözlerin hem anti demokratik hem de hukuki temelden yoksun olduğunu belirtti.

Ocak: Eksik bir ifade olmuş, kabul etmek mümkün değil

Mevcut Başkan Hasan Hüseyin Bayram’ın açıklamalarından sonra sektörün kalbinin attığı Bursa ve Denizli’deki sektör temsilcileri ile konuştuk. TETSİAD üyesi olan isimler, seçim sürecinin başında gelen bu çıkışın TETSİAD gibi köklü bir yapının demokratik işleyişine zarar verebileceğini vurgularken, en büyük zararın da Bayram’ın desteklediği Ufuk Ocak’a olacağını işaret etti.

Bunun üzerine Ufuk Ocak’a ulaşarak düşüncelerini sorduk. EKONOMİ’ye konuşan Ufuk Ocak, Bayram’ın açıklamalarına temkinli bir dille yaklaştı. Ufuk Ocak, Bayram’ın ifadeleri hakkında, “Bu açıklama doğru bir açıklama değildir. Eksik bir ifade olmuş, kabul etmek mümkün değil. Bu söylemler benim tarzım veya bakış açımı yansıtmıyor. Başkan, ‘Bizim yöntemimizde istişare edildikten sonra birlikte karar vermek vardır’ gibi bir açıklama yapmak isterken başka bir anlatıma gitmiş. Sektörde eleştiri, tartışmalar olur ama kesinlikle böyle bir düşünce olamaz. Sektör, benim birleştirici bir dil kullandığımı, umut veren bir insan olduğumu iyi bilir. Sektör hepimizin. Seçimlerde demokratik bir sürece inanıyorum. Bu bir hizmet yarışıdır. Tartışmalar değil, projeler konuşulmalı. Kim kazanırsa kazansın, biz projelere destek vermeye devam ederiz” dedi.

Adaylık süreci ile ilgili de bilgi veren Ocak, “Süreci üyelerimizle görüşerek, istişare ederek başlattık. Çalışmalarımıza ilk olarak Bursa’dan başladık. Denizli, Ankara ve İstanbul’da üyelerimizi ziyaret edeceğiz. Projelerimizi sağlam bir zemine oturtmak istiyoruz. Genç TETSİAD, kadın tasarımcılar, yurt dışı fuarları gibi projelerimiz hazır. Ben başkan olursam gençlerin önüne açacak bir sistem kurmayı, onların başkanlık yaparak bayrağı ileri götürmesini hayal ediyorum” diye konuştu.

“Değişime Hazır Ol” grubundan başkan Bayram’a sert tepki

'İsteyen herkes başkan adayı olamaz' diyen TETSİAD Başkanı'na Murat Şahinler'i destekleyen Değişime Hazır Ol grubu yazılı bir açıklama yaparak yanıt verdi. Yazılı bir açıklamada Bayram’ın kullandığı ifadelerin hem anayasal haklara hem de dernekler hukukuna aykırı olduğunu belirtildi. Açıklamada, “Tüm üyeler eşit haklara sahiptir, adaylık anayasal bir haktır ve hiçbir keyfi söylemle sınırlandırılamaz” denildi. Bayram’ın sözlerinin antidemokratik ve taraflı olduğu ifade edilirken, bu yaklaşımın seçimlerin meşruiyetine zarar vereceğine dikkat çekildi.

Grup ayrıca, yıllardır fikirleri dikkate alınmayan, iradesi yok sayılan üyelerin sesi olmak için yola çıktıklarını vurgulayarak, “Adaylık bir lütuf değil, üyelerin doğal hakkıdır” mesajını verdi. Açıklamada, yönetim anlayışında köklü bir değişime ihtiyaç olduğu vurgulanarak, eşitlik ve katılımcılık temelli bir yaklaşım çağrısı yapıldı.

İstanbul ile Bursa yarışacak

Sektörde Murat Şahinler’in İstanbul’u, Ufuk Ocak’ın ise Bursa’yı temsil ettiği yönünde bir söylem var. Bunda Şahirler’in İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak’ın da Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB)) Başkan Yardımcısı olmasının da etkisi var. Diğer yandan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz’ün Şahinler’i desteklediği ve Bursa Sanayi ve Ticaret Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’ın da aynı zamanda UTİB de birlikte başkan yardımcılığı yaptığı Ocak’ı desteklediği kulislerde konuşuluyor.