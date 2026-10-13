TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Bahçeli'yi makamında ziyaret etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyareti MHP Genel Merkezi, İbrahim Hacıosmanoğlu ile Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını paylaşarak sosyal medyadan duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Hacıosmanoğlu’nun Devlet Bahçeli’ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bilgileri resmi X hesabından duyurdu.
Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Bahçeli'ye teşekkür edildi
TFF’nin resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.
MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu, nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi."