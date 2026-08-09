TFF hakemi yasak olduğu halde denize girdi boğularak öldü!

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Zonguldak'ta denize girişlerin yasaklandığı sırada suya giren 34 yaşındaki eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin, boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıya çıkarılarak hastaneye kaldırılan Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Uzunkum Plajı'nda meydana geldi. Bir anda dalgaların artması nedeniyle valilik, denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. Ancak bu esnada plajda olan Hakan Ergin, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Denizde hayatını kaybetti

İhbarla bölgeye, polis, itfaiye, AFAD, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile kıyıya çıkartılan ve boğulma tehlikesi geçiren Hakan Ergin, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ergin, hastanede hayatını kaybetti.

Hakan Ergin'in eski futbolcu olduğu ve hakemlik yaptığı, aynı zamanda Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Diğer yandan Ergin'in yakınları, ölüm haberi sonrası hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.