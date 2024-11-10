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TFF'den Atatürk'ü anma mesajı: İzinde yürümeye devam edeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
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TFF'den Atatürk'ü anma mesajı: İzinde yürümeye devam edeceğiz
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlık mücadelemizin önderi, yol göstericimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86. yılında saygı, özlem ve minnetle anıyoruz." denildi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceğiz"

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilham kaynağı Atatürk'ün mirasını yaşatmanın, ilke ve inkılaplarını geleceğe taşımanın en büyük sorumluluk olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Cumhuriyetin yılmaz bekçileri olarak; Büyük Önder Atatürk'ün ilkelerine bağlı kalacak, ülkemizi gelişmiş ve çağdaş bir ülke yapma hedefinden sapmayacak ve Türk sporunu uluslararası arenada başarıyla temsil etme misyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatma azmi ve kararlılığıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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