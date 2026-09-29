TFF’den “Hakemler Dosyası” açıklaması: Belgeler için DNA incelemesi talep edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul merkezli dört ilde yürütülen ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu yedi şüphelinin gözaltına alındığı “Hakemler dosyası” soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Federasyon, bahis ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığıyla koordinasyon içinde hareket edildiğini belirtti. İlgili kurumlarla yürütülen inceleme ve işbirliği sürecinin devam ettiği kaydedildi.

“Nisan 2025’ten itibaren suç duyuruları yapıldı”

TFF açıklamasında, yönetim kurulunun Nisan 2025’ten itibaren farklı tarihlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

Federasyon bünyesinde bulunan ve savcılık tarafından talep edilen belgelerin de kapalı zarf içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiği bildirildi.

Söz konusu belgelerin parmak izi, DNA kalıntısı ve gerekli görülecek diğer incelemelerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderilmesinin talep edildiği aktarıldı.

“Yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı”

Göreve geldiği tarihten itibaren sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli adımların atıldığını savunan TFF, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Futbol Federasyonu olarak hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır. Kamuoyunun, devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaları esas almasını önemle rica ederiz.”