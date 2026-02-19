TFF'nin kararıyla Google'ın AMP projesine erişim engeli getirildi

EngelliWeb tarafından paylaşılan bilgilere göre Google tarafından başlatılan açık kaynaklı projenin ampproject.org adresi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 18 Şubat 2026 tarihli ve 0114-01 sayılı kararıyla engellendi.

AMP, web sayfalarının özellikle mobil cihazlarda hızlı ve kullanıcı dostu biçimde yüklenmesini sağlayan açık kaynaklı bir teknoloji olarak kullanılıyor. Türkiye’de çok sayıda haber sitesi ve içerik platformu mobil sayfalarını Google arama sonuçlarında hızlı açılabilir hale getirmek için bu altyapıyı kullanıyor.

Paylaşılan karara göre erişim engeli doğrudan projenin alan adına uygulandı. EngelliWeb ayrıca AMP Project’in daha önce de benzer bir karar ile kapatıldığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 22 Ocak 2025 tarihli ve 101-01 sayılı kararıyla alan adı erişime engellenmiş, gelen tepkiler sonrası yaklaşık 16 saat içinde engel kaldırılmıştı.

Konuyla ilgili ikinci önemli ayrıntı ise Türkiye Futbol Federasyonu’nun erişim engelleme yetkisi. Bu yetkinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği ve kararın 14 Ekim 2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandığı belirtildi. Kararın yürürlük tarihi dokuz ay sonrası olarak belirlendi ve 14 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek.