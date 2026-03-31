TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2026 belirlendi

ANKARA (EKONOMİ)

Dernekten verilen bilgide, 41. Yılında 5 bin fotoğraf arasından ödül kazanan eserler Başkanlığını Coşkun Aral’ın yaptığı jüri tarafından seçildi. 2026 yılı fotoğraflarında çevre sorunları ve iklim değişikliği öne çıkan unsurlar oldu. Bu konuya eğilen 7 fotoğraf ve 1 fotoğraf serisi ödüllendirildi. “Yılın Basın Fotoğrafı 2026” ödülü de İstanbul’da Sazlıdere Barajı’nın yer aldığı bölgede, tarım arazileri arasında yükselen şantiyeleri ve megakent İstanbul’un büyüme hızını yansıtan çevre fotoğrafıyla İhlas Haber Ajansı’ndan Ahmet Faruk Sarıkoç’un oldu. Yarışmada Yılın Haber Fotoğrafı Ödülü’nü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenazesindeki karesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Orkun Emre Küçükerbaş kazandı. Yılın Foto Röportajı Ödülünü Milliyet Gazetesi’nden Uğur Yıldırım aldı.

23 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödüle değer bulundu

Yarışmada 343 foto muhabiri ve fotoğrafçının yanı sıra 47 öğrenci olmak üzere toplam 390 kişi eserleriyle yer aldı. Ödül kazanan eserlerin tamamı 2 Nisan günü açıklanacak. Jüri, bu yıl 6 farklı kategoride 23 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisini ödüllendirdi.

TFMD’den yapılan açıklamada, Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü 2026’da 75 yaşındaki tecrübeli foto muhabiri Kadir Can’ın layık görüldüğü bildirildi. “Sıfır Atık Projesi”nde farkındalığa destek olmak amacıyla 7’nci defa verilen Sıfır Atık Özel Ödülü, Adem Albayrak’ın oldu.

Depremde hayatını kaybeden gazeteciler özel ödülle anıldı

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 29 gazeteci ile 2011 Van depreminde görev başında hayatını kaybeden Cem Emir ve Sebahattin Yılmaz anısına verilen Deprem Şehitleri Özel Ödülü ile Kuzey Irak’ta şehit edilen gazeteci Mustafa Pekcan anısına verilen özel ödüller, Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği Fotoğrafları kategorisinden seçildi.

Derneğin kurucu başkanı Rafet Hüner adına verilen özel ödülü, Demirören Haber Ajansı’ndan Semih Ersözler, Yılın Portre Fotoğrafı ise çatışmaların harap ettiği Suriye’deki okulda Awad Hassan’ı kadrajladığı kareyle Milliyet Gazetesi foto muhabiri Uğur Yıldırım kazandı. Yarışmada Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı Kategorisinde iki eser ödül aldı.

Usta Ara Güler’in adına gençlere verilen ödül

Fotoğraf ustası ve foto muhabiri Ara Güler adına gençlere ve öğrencilere verilen Ara Güler Özendirme Ödülü’nün yedincisine Ahi Evran Üniversitesi’nden Elif Çimiç sahip oldu.

Herkese açık fotoğraf yarışmasında ödül kazananlar 2 Nisan günü açıklanacak

Bu arada, 11 yıldır düzenlenen ve isteyen tüm katılımcılara açık “Türkiye Güzellikleri” başlığında verilen ödüllerin 2 Nisan günü duyurulacağı açıklandı. Bu kategorideki ödül ve sergilemeye layık bulunan eserler TFMD’nin Türkiye ve Dünyada açtığı sergilerde de yer alıyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen yarışma jürisi başkanı Coşkun Aral, 41 yıldır devam eden ödüllerin dünyanın sayılı organizasyonlarından biri olduğu görüşünü vurgularken, “Jüri üyeleri olarak 2 gün boyunca kendi aramızda çekişerek, fotoğrafları eleştirerek, fotoğrafların ve foto muhabirlerinin haklarını yemeden ciddi bir değerlendirme yaptık. Umarım sonuçlar herkesi mutlu eder. Organizasyon, foto muhabirliğinin yaşatılmasının hem dünya hem de bizim ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun anlatılması açısından değerli” yorumunu yaptı.

TFMD Başkanı Rıza Özel de “Yılın Basın Fotoğrafları’nda yalnızca fotoğraf seçmiyor, tarihe not düşüyoruz. Jürimiz seçimleriyle mesaj veriyor, farkındalığa katkı yapıyor. Jürimiz, bu yıl çevresel sorunlara dikkat çekmeyi seçti. Yaşadığımız dünyayı evlatlarımızın bize emaneti olarak görüyor ve çevresel sorunlara bu duyarlılıkla yaklaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

41. defa verilen ödülleri kazananlar şöyle:

Yılın Basın Fotoğrafı ve Yılın Doğa, Çevre ve İklim Değişikliği Fotoğrafı: Ahmet Faruk SARIKOÇ / İhlas Haber Ajansı

Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği Fotoğrafı İkincisi: Salih KUŞ

Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği Fotoğrafı Üçüncüsü: Fatih YILMAZ

Sıfır Atık Özel Ödülü: Adem ALBAYRAK

Deprem Şehitleri Özel Ödülü: İsmail Coşkun / İhlas Haber Ajansı

Mustafa Pekcan Özel Ödülü: Necati SAVAŞ / Serbest

Yılın Haber Fotoğrafı: Orkun Emre KÜÇÜKERBAŞ / İzmir BŞB.

Haber Fotoğrafı İkincisi: Mehmet ASLAN / Serbest

Haber Fotoğrafı Üçüncüsü: Selahattin SÖNMEZ / Nefes Gazetesi

SGDD – ASAM Özel Ödülü: Uğur YILDIRIM / Milliyet Gazetesi

Rafet Hüner Özel Ödülü: Semih ERSÖZLER / Demirören Haber Ajansı

TFMD Özel Ödülü: İsmail COŞKUN / İhlas Haber Ajansı

Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı: Okan AKYÜREK / Serbest

Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi: Onur SAĞSÖZ / Serbest

Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü: Alkım SARAÇ / Serbest

Spor Toto Özel Ödülü: Mürsel ÇETİN / Haber Kent Sitesi

Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı: Yağız KARAHAN / Serbest

Günlük Yaşam Fotoğrafı İkincisi: Said Nuri SARGIN

Günlük Yaşam Fotoğrafı Üçüncüsü: Fatih YILMAZ

Yılın Portre Fotoğrafı: Uğur YILDIRIM / Milliyet Gazetesi

Portre Fotoğrafı İkincisi: Fatih YILMAZ

Portre Fotoğrafı Üçüncüsü: Mehmet Şah DENİZ

Yılın Foto Röportajı: Uğur YILDIRIM / Milliyet Gazetesi

Foto Röportaj İkincisi: Selahattin SÖNMEZ / Nefes Gazetesi

Foto Röportaj Üçüncüsü: Uğur YILDIRIM / Milliyet Gazetesi

Ara Güler Özendirme Ödülü: Elif ÇİMİÇ / Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Yılın Basın Fotoğrafları 2026 jürisi:

Genel Jüri Başkanı: Foto Muhabiri Coşkun ARAL, Türkiye Güzellikleri Jüri Başkanı: Fotoğraf Sanatçısı İzzet KERİBAR,

Jüri Üyeleri: Depo Photos Yayın Yönetmeni Tolga ADANALI, Medya İş Genel Başkan Yardımcısı Zihni Oğuz AKIN, AFP Foto Muhabiri Adem ALTAN, İhlas Haber Ajansı Genel Koordinatörü İrfan ALTIKARDEŞ, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Seçil DEREN VAN HET HOF, TFMD Başkanı Rıza ÖZEL, Foto Muhabiri Sebati KARAKURT, Fotoğraf Sanatçısı Sefa YAMAK.

Özel Jüriler: Vakıflar Genel Müdürlüğü Temsilcisi Gül AŞIK, Gençlik ve Spor Bakanlığı Temsilcisi İlhan DEMİR, ASKA Otels Temsilcisi Cengiz KESİCİ, SGDD-ASAM Başkanı Cumhur ÖZEN, AJET Temsilcisi Saffet YİĞİT.