TGC, Malatya’da depremzede gazetecilerle buluştu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023'de meydana gelen depremde 50 bini aşkın yurttaşla birlikte 33 gazeteci de hayatını kaybetti, çok sayıda gazeteci yaralandı.

Depremde evi, iş yeri yıkılan ve ekipmanı enkaz altında kalan gazeteciler için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) bir destek programı oluşturdu. Program kapsamında 100 gazetecinin bilgisayar, fotoğraf makinesi ve cep telefonu ihtiyacı sağlanacak. Programın ilk adımı olarak Malatya'daki gazeteciler ziyaret edildi. Ziyarete Adıyamanlı depremzede gazeteciler de katıldı.

TGC Başkan Vekili Vahap Munyar, Genel Sekreter Sibel Güneş ve Yönetim Kurulu üyesi Pınar Aktaş Malatyalı ve Adıyamanlı gazetecilerin sorunlarını dinleyerek ihtiyaç duydukları ekipmanları elden teslim ettiler.

Ekipman sağlanmasına Eczacıbaşı Holding ve Trendyol destek verdi. Genel Sekreter Sibel Güneş destek ekipmanların tesliminde “TGC olarak, destek programı başlattık. 100 meslektaşımızı tespit ettik, bugün burada Adıyamanlı bve Malatyalı gazetecilerle bir araya geldik. Meslektaşlarımızın fotoğraf makinesi, bilgisayar ve cep telefonu ihtiyaçlarına dönük dağıtım yaptık. Meslektaşlarımızla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Projenin ikinci adımı olarak Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız” diye konuştu.