TGC’den 6 Şubat için anlamlı mesaj

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, depremin üzerinden üç yıl geçmesine karşın bölgede altyapıdan barınmaya, su ve elektrikten ısınmaya, iletişim hizmetlerine kadar birçok temel ihtiyaca yönelik sorunların büyük ölçüde devam ettiği ifade edildi.

TGC: Depremde kaybettiğimiz meslektaşlarımız ile yurttaşlarımızı sevgi ve saygıyla anıyoruzhttps://t.co/TCeV0mAOYH pic.twitter.com/aybYLhdqkG — TGC (@TGCTr) February 6, 2026

Deprem bölgesinden güvenceden yoksun şekilde, düşük ücretlerle ve ağır koşullar altında çalıştığına ilişkin bilgilerin kaygı verici olduğu aktarıldı. Gazetecilerin güvenceli ve insan onuruna uygun şartlarda görev yapmasının, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi açısından zorunlu olduğu vurgulandı. Bölgede görev yapan basın mensuplarının habere erişimde ciddi güçlükler yaşadığı, kamu kurumlarının şeffaf ve düzenli bilgilendirme mekanizmalarını yeterince işletmediği belirtildi. Eleştirel nitelikte haber yapan gazetecilerin idari ve hukuki süreçlerle karşı karşıya kaldığına dikkat çekilerek, bu durumun basın ve ifade özgürlüğü üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca birçok gazetecinin halen konteynerlerde çalışmak zorunda kaldığı belirtilerek, kalıcı ve depreme dayanıklı basın çalışma alanlarının oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Depremde yaşamını yitiren basın mensupları anıldı

Açıklamanın sonunda, depremde hayatını kaybeden yurttaşlar ile görevleri başındayken yaşamını yitiren 33 gazeteci sevgi, saygı ve özlemle anıldı; afetlere karşı bilimsel, şeffaf ve katılımcı politikaların hayata geçirilmesi çağrısı yapıldı.

Depremde yaşamını yitiren basın mensuplarının isimleri ve görev yaptıkları iller şu şekilde sıralandı: Adana’da Meltem Özgen; Adıyaman’da Aynur Göksu, Barış Can Tabakçı, Burak Alkuş, Fatih Bayın, İsmail Hakkı Koçak, Kemal Öner, Mehmet Ünsal, Muhammed Akan, Ruhi Akan, Yunus Emre Doğan, Yaşar Hamurcu, Zübeyir Pektaş ve Hidayet Özdemir; Antakya’da Berkay Akay ve Gökhan Aklan; Gaziantep’te Fatma Erdoğan; Hatay’da Ayhan Gümüşsoy Beyzade, Ayşe Figen Arlı, Burak Milli, Erhan Yılmaz, Haluk Arlı, Hasan Seid Okay, İsmail Karaoğlan, İzzet Nazlı, Mehmet Tekin, Neşet Alkan, Rafi Sümbültepe ve Zafer İnli; Kahramanmaraş’ta Aziz Çevlik, Fatih Nalbantbaşı ve Mustafa Yüzbaşıoğlu; Malatya’da ise İskender Korkut.