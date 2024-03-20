TGC’den EKONOMİ’ye iki ödül

Muhabirimiz Yener Karadeniz, 10 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan “Kapalıçarşı dövizde yeniden operasyon merkezine dönüştü” başlıklı haberiyle Ekonomi ödülünü aldı. Haber Koordinatörümüz Mustafa Kemal Çolak ise bağımsız, objektif habercilik yapması, ekonomi alanında uzman habercilerin yetişmesinde ortaya koyduğu rehberlik, mesleki dayanışmanın sürdürülmesinde gösterdiği özen nedeniyle Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana gerçekleştirdiği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar açıklandı.

Basın Seçici Kurulu, Televizyon-Radyo Seçici Kurulu, İnternet Seçici Kurulu ve Kadın Haberi Seçici Kurulu’nun açıkladığı ödüller şöyle:

Basın Seçici Kurulu, Televizyon-Radyo Seçici Kurulu, İnternet Seçici Kurulu ve Kadın Haberi Seçici Kurulu’nun açıkladığı ödüller şöyle:

HABER

Siyasal Haber Ödülü:

Murat Ağırel Cumhuriyet Gazetesi’nde 28 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan “Kızılay skandalında ikinci perde: Yardımları da satmışlar” başlıklı haberi ile ödüle değer bulundu.

Ekonomi Ödülü:

Yener Karadeniz Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi’nde10 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan “Kapalıçarşı dövizde yeniden operasyon merkezine dönüştü” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Ekonomi Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Miyase İlknur’u Cumhuriyet Gazetesi’nde 23 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan “Manipülasyonun kanıtı” başlıklı haberi ile övgüye değer gördü.

Toplum Ödülü:

DHA muhabirleri Murat Solak-Özgür Eren 6 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan "Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye öldü" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Toplum Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, İsmail Arı’yı Birgün Gazetesi’nde 20 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan “Valiliğin ortasında öğretmene dayak” başlıklı haberiyle övgüye değer gördü.

Eğitim Ödülü:

Mustafa Kömüş Birgün Gazetesi’nde 24 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan “Üniversiteden ümit kesildi” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Eğitim Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Figen Atalay’ı Cumhuriyet Gazetesi’nde 19 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan “Forman yoksa okula gelme” başlıklı haberiyle övgüye değer gördü.

Sağlık Ödülü:

Merve Kılıç Dokuzoğlu Cumhuriyet Gazetesi’nde 21 Ağustos 2023 tarihinde GATA'da iplik bile yok” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Spor Ödülü:

Eren Tutel Birgün Gazetesi’nde 12 Ocak 2023 tarihinde “Alenen şike yapıldı” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Spor Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Cumhur Önder Arslan’ı Cumhuriyet Gazetesi’nde 2 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan “Süper baba buruk” başlıklı haberiyle övgüye değer gördü.

Köşe Yazısı Ödülü:

Belma Akçura Milliyet Gazetesi’nde 30 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan “Medya ve çoğulcu cehalet!” başlıklı köşe yazısıyla ödüle değer bulundu.

Araştırma Ödülü:

Çiğdem Yılmaz Milliyet Gazetesi’nde 25 Kasım-13 Aralık 2023 tarihleri arasında “Seçil Erzan haberleri serisi” araştırmasıyla ödüle değer bulundu.

Röportaj- Söyleşi Ödülü:

Deniz Güngör Birgün Gazetesi’nde 17 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan “Taşıdığımız umut yaşama sebebimiz” başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu.

Sayfa Düzeni :

Birinci Sayfa Düzeni Ödülü:

Arif Dizdaroğlu Hürriyet Gazetesi’nde 4 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan “Birinci sayfa” ile ödüle değer bulundu.

Birinci Sayfa Düzeni Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Ece Kurtuluş Dursun’u Cumhuriyet Gazetesi’nde 7 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan “Birinci sayfa” ile övgüye değer gördü.

İç Sayfa Düzeni Ödülü:

Seçil Kaya Sabah Gazetesi’nin 22 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan “5. Sayfa” ile ödüle değer bulundu.

İç Sayfa Düzeni Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Buse İlkin Yerli’yi Birgün Gazetesi’nde 25 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan10-11. Sayfaları’yla övgüye değer gördü.

TELEVİZYON-RADYO

TV Haber Ödülü:

Devrim Tosunoğlu 16 Ocak 2023 tarihinde TV 100’de yayınlanan “Bu kaçıncı 14 yaşındaki çocuğa iğrenç taciz” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

TV Haber Araştırma Övgü

Seçici Kurul Öznur Aslan Doğan’ın 1-8 Aralık tarihleri arasında Fox TV (Now)’de yayınlanan “Seçil Erzan böyle dolandırdı” başlıklı araştırmasını övgüye değer gördü.

TV Haber Program Ödülü

İpek Özbey 3-6 Ekim 2023 tarihlerinde Sözcü TV’de yayınlanan “Adnan Oktar / Tuhaf bir suç örgütünün iç yüzü” haber programıyla ödüle değer bulundu.

TV Belgesel Ödülü

Özge Akkoyunlu 31 Ocak 2023 tarihinde TRT’de yayınlanan “Sahibini arayan fotoğraf” başlıklı belgeseliyle ödüle değer bulundu.

TV Belgesel Övgü

Seçici Kurul ayrıca, Yaşar Kavas’ın 21 Nisan 2023 tarihinde Sözcü TV’de yayınlanan “İade- i itibar” başlıklı belgeselini övgüye değer gördü.

TV Kamera Çalışması Ödülü

Halil Kahraman 15 Aralık 2023 tarihinde CNN Türk’te yayınlanan “İsrail polisinden gazeteciye şiddet” başlıklı çalışmasıyla ödüle değer bulundu.

TV Kamera Çalışması Övgü

Seçici Kurul ayrıca, DHA çalışanı Hasan Bozbey’i 20 Aralık 2023 tarihinde görüntülediği “Bursaspor-Diyarbekir Spor maçında saha karıştı” çalışmasıyla övgüye değer gördü.

Radyo Program Ödülü

Zeynepgül Alp 31 Mart 2023 tarihinde NTV Radyo’da yayınlanan “Antakya Medeniyetler Korosu yaralarını dayanışmayla sarıyor” başlıklı programıyla ödüle değer bulundu.

İNTERNET

İnternet Haber Ödülü:

Seçici Kurul, Asuman Aranca’yı 29-30 Aralık 2023 tarihinde T24.com.tr ’de yayınlanan “Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporu” başlıklı haberi nedeniyle ödüle değer gördü.

İnternet Haber Övgü:

Seçici Kurul ayrıca Mehmet Baran Kılıç’ı 3-6-31Ocak, 31 Mart ve 1 Nisan 2023 tarihlerinde diken.com.tr’de yayınlanan “İTÜ’deki kadro ilanına Şentop’un oğlu için ince ayar” başlıklı haberini övgüye değer buldu.

İnternet Röportaj Övgü:

Seçici Kurul Ömer Karakuş’u 24 Ağustos 2023 tarihinde Journo.com’da yayınlanan “İlk defa gözlerim dolarak fotoğraf çektim” röportajını övgüye değer buldu.

İnternet Özgün Köşe Yazısı Ödülü:

Seçici Kurul Şefik Kahramankaptan’ın 2 Eylül 2023 tarihinde sanattanyansımalar.com’da yayınlanan “Açık katılım, gizli jüri, önceden seçilmiş marş” köşe yazısını ödüle değer gördü.

Dijital Platform Haberi Ödülü:

Seçici Kurul Özden Demir’i 10 Mart 2023 tarihinde DW+90’da yayınlanan “Depremde kadın olmak: Nefes almaya utanır hale gelmiştik” başlıklı haberini ödüle değer gördü.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 18 Mart 2024 tarihinde yaptığı toplantıda 2023 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün bağımsız, objektif habercilik yapması, ekonomi alanında uzman habercilerin yetişmesinde ortaya koyduğu rehberlik, mesleki dayanışmanın sürdürülmesinde gösterdiği özen nedeniyle Ekonomi Gazetesi Haber Koordinatörü gazeteci, yazar Mustafa Kemal Çolak’a verilmesine karar verildi.

NİYAZİ DALYANCI BARIŞ GAZETECİLİĞİ ÖDÜLÜ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 18 Mart 2024 tarihinde yaptığı toplantıda 2023 Niyazi Dalyancı Barış Gazeteciliği Ödülü’nün “Barış gazeteciliği alanındaki çalışmaları, adil, barış odaklı habercilik ve medyada şiddet dilinin azaltılmasına sağladığı katkı nedeniyle” iletişim akademisyeni Prof. Dr. Sevda Alankuş’a verilmesini kararlaştırdı.

KADIN HABERİ ÖDÜLÜ:

Birgün Gazetesi’nin 2023 yılında başlayan, halen devam eden, şüpheli kadın ölümlerini sorgulatan, araştırılması için medyanın ve yetkililerin dikkatini çekmeyi hedefleyen, kadına yönelik şiddet ile hak ihlallerini hafızalarda canlı tutan “Bir terslik yok mu?” kampanyası oy çokluğuyla ödül değer görüldü.