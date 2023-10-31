TGC'den Osman Arolat için başsağlığı mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, 2013 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Osman Saffet Arolat 31 Ekim 2023 Salı günü hayatını kaybetti.

TGC Yönetim Kurulu Osman Saffet Arolat’ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, “Üyemiz, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi başyazarı Osman Saffet Arolat’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uzun yıllardır gazeteci ve yazar olarak görev yapan Osman Saffet Arolat’ın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi.

Osman Saffet Arolat’ın cenazesi 1 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 11.00’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin önüne getirilecek. Cemiyet’te yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra 2 Kasım 2023 Perşembe günü Çanakkale Assos Behramkale Mezarlığı’nda toprağa verilecek.