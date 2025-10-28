  1. Ekonomim
  3. TGRT Haber canlı yayınında 6,1 büyüklüğündeki deprem anı
TGRT Haber canlı yayınında 6,1 büyüklüğündeki deprem anı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, TGRT Haber stüdyosunda paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bu depremden sonra saat 22.50'de 4,2 büyüklüğünde, saat 22.51'de 4,0 büyüklüğünde, saat 23.04'te 4,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 

Panik anları canlı yayına yansıdı

Deprem, TGRT Haber stüdyosunda da canlı yayında kaydedildi.

Gazeteciler Negahan Alçı, Fatih Atik, Fuat Uğur, Şamil Tayyar ve Cem Küçük, depremi canlı yayında yaşadı.

 

