TGS işçisi THY uçağında unutuldu! -25 derecede donmak üzereyken bulundu

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul Havalimanı’ndan Atina’ya hareket eden uçağında, 15 Aralık 2024’te ilginç bir olay yaşandı. TGS çalışanı Ali Çelikten, bagaj bölümünde yükleme yaparken fark edilmeyerek içeride kaldı. Ekip, Çelikten’in kaybolduğunu anlayınca güvenlik kameralarını inceledi ve durumu tespit etti. Bunun üzerine uçak, Yunan hava sahasından geri dönerek İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Haber Hürriyeti'nin aktardığına göre; yerden 11-12 bin metre yüksekte basınçsız ortamda, eksi 25 derecede yaşam mücadelesi veren Çelikten bir saat havada kaldı. Uçak indiğinde sağlık görevlileri müdahale ederek soğuktan donmuş olan her iki bacağı 3,5 saatlik müdahale sonucunda işlevlerini kısmen yapar hale getirdi.

Beyin damarları daraldı

Havalimanında görevli polisler Çelikten’i TGS’nin İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bulunan merkezine ardından da karakola götürerek ifadesini aldı. Aynı gün Çelikten, TGS tarafından apar topar İstanbul'a geri gönderildi.

Ölümden dönen Çelikten, yaşadığı olay sonrasında psikolojik tedavi almaya başladı. Beyin sarsıntısı geçirdiği belirlenen Çelikten, nörolojik muayene sonrası basınçsız ortamda kalması sebebiyle beyin damarlarında daralma oluştuğunu öğrendi.

Yaşadığı travmatik deneyimde sorumlu olanları savcılığa şikayet eden Çelikten, sorumluların cezalandırılmasını istedi.