The Economist: Erdoğan NATO Zirvesi’nin kazananı

Deniz Güldağ

The Economist’in son yayınında yer alan değerlendirmede şu yorum yapıldı:

"NATO’nun Ankara Zirvesi’nin kazananlarından biri ev sahibi olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Zirve öncesinde Türk yetkililer, özel görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılmasının bile başlı başına bir başarı sayılacağını ifade etmişti. Trump zirveye katıldı ve beraberinde önemli mesajlar getirdi.

ABD'nin, Erdoğan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2020 yılında durdurduğu Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının yeniden başlatabiliceğini söyledi. Ayrıca Türkiye'ye yönelik uygulanan CAATSA (Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası) yaptırımlarını geri çekme sözü verdi.

ABD Kongresi, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının ancak Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini elden çıkarması durumunda verilebileceğini belirtiyor.

Ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Türkiye'ye F-35 satışının Orta Doğu'daki güç dengesini bozacağı yönündeki itirazlarına karşın, taraflar arasında bir uzlaşma ihtimali her zamankinden daha yakın görünüyor."