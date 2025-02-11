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The Economist: Türkiye Somali'de uzay limanı inşa ediyor

2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021'de duyurduğu 10 yıllık uzay programı çerçevesinde yerli uydu üretimi ve Ay'a iniş projeleri üzerinde çalışmalara ağırlık verildiği vurgulandı.

Haber Merkezi
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The Economist: Türkiye Somali'de uzay limanı inşa ediyor
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"Menzili 2 bin kilometrelik füze geliştirme planı" Türkiye'nin uzay araştırmalarına ayırdığı bütçenin 2013'te 4,7 milyon dolar iken 2025'te 140 milyona doğru geleceği, bu yatırımların Somali'de 350 milyona kadar mal olması beklenen bir uzay limanı projesinin başladığı belirtildi.

The Economist'in haberine göre, bu limanın sadece uzay projeleri için değil, aynı zamanda füze denemeleri için de kullanılacağına dikkat çekilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisine büyük yatırımlar yaptığı ifade edildi.

Economist'in haberinde, bütçe açıkları ve yurtdışına göç nedeniyle projenin zorluklarla karşılaşılabileceği vurgulanırken, Erdoğan'ın uzay hedeflerini sürdürme yolunda genç mühendislerin daha yüksek maaş kaynağı nedeniyle yurtdışına yöneldiği ifadeleri de yer aldı.

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