The Economist'ten çarpıcı eleştiri: Trump, CHP’ye yönelik baskıları görmezden geliyor

ABD merkezli The Economist dergisinin son sayısında yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yeniden şekillenen sıcak ilişkilere dikkat çekildi. Bu diplomatik yakınlaşmanın en çarpıcı örneklerinden birinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması karşısında Trump yönetiminin sessiz kalması olduğu vurgulandı.

"Trump, Erdoğan’a yönelik çeşitli jestlerde bulundu"

Haberde, Trump’ın Erdoğan’a yönelik olarak F-35 savaş uçaklarının satışının yeniden gündeme getirilmesi, Suriye’deki Amerikan askerî varlığının azaltılması ve İran’la gizli diplomatik temasların sürdürülmesi gibi konularda çeşitli jestlerde bulunduğu belirtildi. Buna karşılık Erdoğan’ın da Washington’un taleplerine daha fazla yaklaşım gösterdiği ifade edildi.

Ancak bu siyasi yakınlaşmanın bedelinin, Türkiye’de demokratik standartların gerilemesi ve muhalefete yönelik baskıların artması olduğuna dikkat çekiliyor.

"Trump, Erdoğan’a adeta açık çek verdi"

Dergi, özellikle CHP’ye yönelik baskılara dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Trump, Türkiye’deki en büyük muhalefet partisi olan CHP’ye yönelik baskıları görmezden gelerek Erdoğan’a adeta açık çek verdi. 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından bu yana, aralarında CHP’li ilçe belediye başkanları ve iş insanlarının da bulunduğu 250’den fazla kişi ya terör suçlamasıyla ya da yolsuzluk iddialarıyla tutuklandı.”

"Türkiye’deki otoriterleşmeye dolaylı destek verdi"

The Economist, bu sürecin Erdoğan’a kısa vadede diplomatik kazanımlar sağladığını ancak Türkiye’deki iç siyasi dengeyi bozduğunu ve uzun vadede daha büyük bir baskı rejiminin kapısını araladığını belirtti. Haberde şu ifadeye de yer verildi:

“Trump, Erdoğan’ın en güçlü muhalifine yönelik baskılara ses çıkarmayarak, Türkiye’deki otoriterleşmeye dolaylı destek vermiş oldu.”

Öte yandan, haberde ilişkilerin tamamen sorunsuz olmadığına da değinildi. Amerikan dış politikasında, özellikle Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı içinde Erdoğan’a karşı kuşku ve mesafenin sürdüğü; Suriye’deki Kürt güçlerle işbirliğinin ise hâlâ devam ettiği hatırlatıldı.

Ancak asıl kırılma noktasının, İsrail ve İran arasında çıkabilecek yeni bir savaş olabileceğine dikkat çeken The Economist, böyle bir senaryonun hem Türkiye’yi hem de Erdoğan-Trump yakınlaşmasını ciddi şekilde zorlayabileceğini belirtti.