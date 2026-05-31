The Telegraph: İran savaşı Türkiye ve Erdoğan’ın elini güçlendirdi

İngiliz gazetesi The Telegraph, İran ile yaşanan savaşın ardından Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası konumunun güçlendiğini yazdı.

Gazetenin yazarı Sophia Yan imzalı analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya çıkan yeni jeopolitik ortamdan hem dış politikada hem de iç siyasette fayda sağladığı öne sürüldü.

Yazıda, uluslararası gündemin İran’daki gelişmelere yoğunlaşmasının Türkiye’deki iç siyasi tartışmaların küresel ölçekte daha az dikkat çekmesine yol açtığı değerlendirmesine yer verildi. Bu durumun Erdoğan yönetimine iç politikada daha geniş hareket alanı sağladığı savunuldu.

Ekonomik sorunlar sürüyor

Gazete, Türkiye ekonomisindeki temel sorunların ise devam ettiğini vurguladı. Haberde, 2023 seçimlerinden bu yana enflasyonun ortalama yüzde 50 seviyelerinde seyrettiği belirtilirken, ekonomik sıkıntıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçmen desteği üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

ABD merkezli Amena Strategies analisti Yusuf Can, hükümetin geçmiş yıllardaki kadar güçlü bir halk desteğine sahip olmadığını savundu. Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminin ise 2028 yılında yapılmasının beklendiği hatırlatıldı.

Savunma sanayii Türkiye’nin etkisini artırıyor

The Telegraph’ın analizinde, İran savaşının ardından birçok ülkenin güvenlik ve savunma alanında Türkiye ile daha yakın iş birliği arayışına girdiği ifade edildi.

Bu kapsamda Irak’ın mayıs ayında Türkiye’den 20 hava savunma sistemi satın almak üzere anlaşma yaptığı belirtilirken, Endonezya’nın da Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçaklarının ilk yabancı müşterisi olmak için anlaşma imzaladığı aktarıldı. Teslimatların 2028 yılında başlamasının planlandığı kaydedildi.

Haberde ayrıca Türkiye’nin Portekiz’e iki askeri destek gemisi satışı gerçekleştirdiği belirtilirken, ülkenin ABD’den sonra NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin dünyanın en büyük 11’inci silah ihracatçısı konumuna yükseldiği ve savunma sanayii ürünlerinin Ukrayna’dan Libya’ya kadar geniş bir coğrafyada kullanıldığı ifade edildi.

Enerji merkezi olma hedefi

Analizde Türkiye’nin yalnızca savunma alanında değil, enerji ve lojistik hatlarında da stratejik bir merkez olmayı hedeflediği belirtildi. Kritik madenlerin, enerji boru hatlarının ve liman bağlantılarının Türkiye üzerinden yönlendirilmesinin Ankara’nın uzun vadeli hedefleri arasında bulunduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye’nin gelişmeleri izleyen değil, “oyun değiştirici” bir ülke olmak istediğini söylediği aktarıldı. Uzmanlar da Türkiye’nin artan uluslararası ağırlığının Erdoğan’ın iç siyasetteki konumunu güçlendirdiği görüşünü dile getirdi.

NATO’nun kritik üyesi

Yazıda Türkiye’nin İran’a komşu tek NATO ülkesi olması nedeniyle savaşın etkilerine en açık ülkelerden biri olduğu belirtildi. İran’a ait bazı füzelerin zaman zaman Türk hava sahasından geçtiği ifade edilirken, Türkiye’nin temmuz ayında önemli bir NATO zirvesine ev sahipliği yapacağı hatırlatıldı.